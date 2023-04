El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca 192.000 euros en ayudas para la elaboración de planes de igualdad

Las subvenciones están destinadas a entidades locales de Castilla–La Mancha, con menos de 50 personas trabajadoras, y a aquellas entidades que no estén obligadas a tener un plan de igualdad, que incluye a las empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro, que cuenten con una plantilla no inferior a 15 y con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla.



La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno, ha destacado la importancia de estas ayudas para “avanzar hacia la paridad real y la igualdad de oportunidades laborales”.



Toledo, 24 de abril de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha convocado, a través del Instituto de la Mujer, ayudas por valor de 192.000 euros para la elaboración de planes de igualdad, que se destinarán a empresas, entidades locales, corporaciones de derecho público y organismos sin ánimo de lucro.



Esta convocatoria, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha, está destinada a las entidades locales de la región, con menos de 50 personas trabajadoras, y aquellas entidades que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad, que incluye a las empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro, que cuenten, todas ellas, con una plantilla no inferior a 15 y con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla.



“Estos planes son de vital importancia como herramienta para avanzar hacia una paridad real entre mujeres y hombres, y hacia la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo”, ha afirmado la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Moreno.



Hasta 8.000 euros por proyecto



La cuantía presupuestaria consignada en esta convocatoria para las entidades locales y las empresas será de 80.000 euros para cada una de ellas, mientras que las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público contarán con una financiación de 32.000 euros. En cuanto a la cuantía máxima de la subvención por proyecto, no podrá superar los 8.000 euros.



Los organismos tendrán diez días hábiles, a contar desde el día posterior a la publicación de la convocatoria, para presentar sus solicitudes y deberán hacerlo exclusivamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha https://www.jccm.es.



Los detalles de la convocatoria, que obedecerá a un régimen de concurrencia competitiva, pueden consultarse en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha.







