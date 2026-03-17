La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en Aracena con dos detenidos

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la localidad de Aracena (Huelva) como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Sobre ambos constaba una requisitoria en vigor de búsqueda y detención, y a uno de ellos se le imputa también un delito de desobediencia grave tras intentar darse a la fuga.

Una operación con fuga

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo, cuando los agentes establecieron un dispositivo para arrestar a una persona con una requisitoria de detención e ingreso en prisión por tráfico de drogas. Una vez localizado y detenido, esta persona permitió a los agentes el acceso a su domicilio.

Al salir de la vivienda, otro residente fue identificado. Ante la sospecha de que portara drogas, se registraron sus pertenencias y se le encontraron sustancias estupefacientes preparadas para su venta y dinero en efectivo. En ese instante emprendió la huida, pero fue interceptado y detenido por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad.

Un foco de quejas vecinales

En el registro de la vivienda se hallaron útiles para el pesaje, elaboración y venta de las dosis, lo que confirma que el lugar era un punto de venta de droga. Según ha informado el cuerpo, eran multitud las quejas vecinales recibidas por la actividad en la zona.

También se localizaron dos pistolas de aire comprimido con características similares a armas de fuego reales, que podrían haber sido utilizadas para cometer otros delitos. La investigación continúa abierta, ya que se investiga si algunos objetos incautados provienen de robos ocurridos en la zona.

El operativo ha sido desarrollado por agentes del Equipo ROCA 1 de la Guardia Civil, efectivos de Seguridad Ciudadana de Cortegana y la Policía Local de Aracena. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en el Centro Penitenciario de Huelva para uno de los detenidos.