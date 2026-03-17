Granada da luz verde a 328 viviendas protegidas con precios rebajados en Mondragones

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado las dos parcelas residenciales del antiguo cuartel de Mondragones, en Granada, para la construcción de 328 viviendas protegidas. La adjudicación se ha realizado a Metrovacesa a través de un sistema de permuta de suelos públicos a cambio de viviendas, en una zona céntrica ubicada entre los barrios de Plaza de Toros y La Cruz.

Una oportunidad con precios reducidos

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la finalidad social de esta actuación, afirmando que "los jóvenes granadinos necesitan facilidades para acceder a una vivienda". En este sentido, la promoción contempla una reducción del 13 por ciento en el precio de venta sobre el máximo legal establecido para ayudar a los futuros compradores.

Díaz ha añadido que "esta nueva promoción ofrecerá una importante reducción en el precio de las viviendas, lo que ayudará en el pago de la señal y de las mensualidades". Las parcelas, con una superficie de 8.812 metros cuadrados y valoradas en 13,3 millones de euros, tienen un plazo de ejecución previsto de 36 meses.

Esta nueva promoción ofrecerá una importante reducción en el precio de las viviendas, lo que ayudará en el pago de la señal y de las mensualidades"" Rocío Díaz Consejera de Fomento

Más viviendas gracias al nuevo decreto

La consejera ha resaltado también "los beneficios que brinda el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía". Gracias a esta normativa, según ha explicado Díaz, se ha podido ampliar la capacidad del proyecto en Mondragones de las 295 viviendas previstas inicialmente hasta las 328 viviendas protegidas finales.

Una estrategia extendida en Andalucía

Rocío Díaz ha subrayado "las políticas de vivienda que el Gobierno andaluz está desarrollando en Granada". En este contexto, ha añadido que "hemos desbloqueado otro suelo residencial como Parque Automovilismo, donde se construirán otras 69 viviendas protegidas".

Hemos desbloqueado otro suelo residencial como Parque Automovilismo, donde se construirán otras 69 viviendas protegidas"" Rocío Díaz Consejera de Fomento

Esta fórmula de colaboración público-privada se aplica desde 2019 para dar salida a suelos públicos en desuso. Con este sistema, la Junta de Andalucía ya ha entregado 48 viviendas en Huelva y 60 en Córdoba, y tiene en marcha contratos para impulsar la construcción de más de 600 viviendas protegidas en toda la comunidad.