Vithas revoluciona la cardiología con una unidad que trata arritmias complejas en menos de 48 horas

El hospital Vithas Valencia 9 de Octubre se posiciona como un referente en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco con la apertura de su nueva Unidad de Arritmias. Este espacio, integrado en el Instituto Cardiovascular Vithas, está diseñado para ofrecer una respuesta avanzada a estas patologías, combinando tecnología de última generación con un equipo de profesionales altamente cualificado.

Tecnología de vanguardia para un diagnóstico precoz

La unidad incorpora una sala de angiografía Azurion 7 de Philips, un sistema de última generación para patologías cardiacas, vasculares y neurovasculares. Durante su presentación, José Luis Rey, director gerente del hospital, ha destacado que “esta tecnología de vanguardia nos permite ofrecer a cualquier paciente con factores de riesgo cardiovascular, un abordaje más seguro, preciso y eficaz desde el primer contacto”. Sus herramientas de intervención 3D y la fusión con imagen en vivo mejoran la precisión de los procedimientos.

En los casos urgentes, la capacidad de tratar arritmias e implantar marcapasos en menos de 48 horas supone una mejora tangible" Ignacio Sánchez Lázaro Responsable de la Unidad de Cardiología integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas

El doctor Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la Unidad de Cardiología, ha subrayado la capacidad de la unidad para dar una respuesta inmediata en situaciones críticas. “En los casos urgentes, la capacidad de tratar arritmias e implantar marcapasos en menos de 48 horas supone una mejora tangible en el pronóstico y en la experiencia del paciente”, ha afirmado. Esta agilidad es clave para atender de manera preferente a pacientes con sospecha o diagnóstico de arritmias, especialmente fibrilación auricular.

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Un reto sanitario en aumento

La creación de esta unidad responde a una necesidad creciente en España. Según datos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), las arritmias afectan ya al 4,4% de la población mayor de 40 años, una cifra que escala hasta el 17,7% en mayores de 80. La fibrilación auricular (FA), la más común, multiplica por cinco el riesgo de ictus. “La evidencia epidemiológica muestra una tendencia ascendente vinculada al envejecimiento poblacional y al aumento de los factores de riesgo cardiovascular”, explica el doctor Sánchez Lázaro.

Ante este panorama, el director gerente del hospital ha añadido que “nuestro compromiso es anticiparnos a las necesidades de una población en la que las arritmias son cada vez más frecuentes y necesitan un abordaje más personalizado”. Con esta nueva unidad y la tecnología Azurion 7, Vithas Valencia 9 de Octubre refuerza su liderazgo y su capacidad para ofrecer un tratamiento integral y de vanguardia.