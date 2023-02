Los 16 vecinos de Santiuste serán concejales a partir de las elecciones autonómicas y locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, recuperándose así el régimen de concejo abierto que esta localidad de la Sierra Norte de Guadalajara ha tenido históricamente y que se perdió con la modificación de la ley electoral.

La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas publicaba el 14 de febrero el decreto para aprobar la constitución del consistorio serrano en régimen de concejo abierto, una vez visto en la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el 7 de febrero.

La alcaldesa de Santiuste desde hace ocho años, Victoria Cuervo, ha explicado que con esta figura de gobierno "en lugar de tener un pleno municipal que consista en un alcalde y equis concejales, que en nuestro caso serían un alcalde y dos concejales (uno del PP y otro del PSOE), pasamos a tener un alcalde y vecinos, que no pertenecerán a ningún partido político".

Cuervo ha indicado que han sido los propios vecinos los que, por unanimidad, "han reclamado volver a concejo abierto", concretamente así se aprobó en la sesión del pleno del Ayuntamiento celebrada el 2 de abril de 2019, porque "funciona" -ha garantizado, explicando que a los vecinos y vecinas de su pueblo "les gusta poder decidir sobre lo que se puede hacer en el pueblo; les gusta estar informados y que conste en acta lo que opinen al respecto".

"Les gusta tener voz y voto sobre lo que se va a hacer y asumen la responsabilidad que eso supone: tener que acudir a los plenos y que las decisiones que toman tienen consecuencias reales", ha subrayado la regidora, recordando en este sentido que, en el tiempo en el que gozaron de esta figura de gobierno que ahora recuperan, "no nos pasó nunca que no pudiéramos hacer un pleno ordinario por no tener quorum, sin embargo, desde que tenemos el régimen de alcalde y concejales nos ha pasado dos o tres veces".

Y lo que tiene muy claro Victoria Cuervo es que, en esa composición asamblearia del Ayuntamiento que lidera, "el alcalde no es jefe de nadie, es el sirviente de los vecinos, un trabajador para ellos; estás para ejecutar lo que ellos te dicen que necesitan". Incluso en el caso de que los ciudadanos voten en contra de lo que el alcalde propone, "no hay que tomárselo como si me quisieran fastidiar, sino que debes entender que quizás ellos han tomado en consideración una serie de cosas que a ti no se te han ocurrido o que han visto una necesidad que tú no estás viendo".

José Mínguez: "Podemos decidir y aportar nuestras ideas como una comunidad de vecinos"

Por su parte, los vecinos de Santiuste, como es el caso de José Mínguez, valoran el "gran beneficio" de recuperar este modelo de democracia participativa directa, "porque éste, como los demás pueblos de toda España se mantienen fundamentalmente con la colaboración y ayuda de los vecinos, ya que las adminstraciones, Junta de Comunidades y sobre todo el Gobierno central, no se preocupan".

En este sentido, ha criticado que "muchas veces las administraciones no te dejan hacer cosas que es necesario hacer, tanto dentro del casco urbano como en el monte", mientras que en régimen de concejo abierto "podemos decidir los vecinos y aportar nuestras ideas, como si fuera una comunidad de vecinos".









