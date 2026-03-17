Central Nuclear de Trillo ante la guerra de Irán: "Su continuidad es imprescindible para garantizar el suministro, precios asequibles y autonomía e independencia energética"

En estos días, en los que el mundo entero mira fijamente a Oriente Próximo, muy especialmente al Estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado el mercado energético mundial y provocado el aumento desorbitado de los combustibles y del gas, la energía nuclear se evidencia como una apuesta segura y estable. Al menos, así lo aseguran desde la Central Nuclear de Trillo.

"El actual contexto internacional marcado por la guerra de Irán ha puesto de manifiesto de nuevo que la continuidad de las centrales nucleares, como la de Trillo, es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara, Juan Pedro Alcázar, portavoz de CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), explicando que "el suministro eléctrico mediante generación nuclear garantiza siempre, pero aún más en etapas de incertidumbre, un precio de la energía eléctrica estable y mucho más económico que el proveniente de otras fuentes como el gas, cuya alta volatilidad impacta de manera directa disparando los precios".

Por el Estrecho de Ormuz transita el 20% del petróleo crudo mundial

En este sentido, Alcázar ha destacado que la Central Nuclear de Trillo ha culminado 2025 con "magníficos registros en seguridad nuclear, laboral y producción", teniendo en cuenta que su producción bruta al término del pasado año ha sido de 7.500 GWh, "evitando la emisión de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y aplicando flexibilidad operativa cuando la situación del mercado eléctrico lo ha requerido". La producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen y hasta el 31 de diciembre de 2025 supera los 300.000 GWh.

De hecho, la planta trillana cubre el 3% de la demanda eléctrica anual, generando cada año el equivalente al consumo de 2 millones de hogares españoles.

Sin olvidar que, en 2025, se han realizado inversiones por valor de 35 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos.

CSN Vista exterior de la Central Nuclear de Trillo

De este modo, la Central Nuclear de Trillo, que se sitúa en la categoría más alta de WANO (Asociación Mundial de Operadores Nucleares), se encuentra "en las mejores condiciones técnicas para seguir operando durante muchos años más" y, por tanto, para continuar constituyendo "un importante foco de desarrollo económico y social en sus zonas de influencia, generando 1.300 empleos", a los que hay que sumar la incorporación de 1.000 trabajadores a la plantilla habitual durante los periodos de recarga.

Sin embargo, a pesar de las buenas cifras que avalan su actividad, la Central Nuclear de Trillo es víctima de una "alta fiscalidad".

Las tasas e impuestos suponen una asfixia económica para la Central Nuclear de Trillo Juan Pedro Alcázar Portavoz de CNAT

En este sentido, Juan Pedro Alcázar ha subrayado que la planta alcarreña "aporta anualmente, entre tasas e impuestos, 180 millones de euros, lo que supone más de un 45% de sus costes totales y una asfixia económica para la central".

Tanto es así que, aunque actualmente se encuentra desarrollando los trabajos correspondientes a su 38ª recarga, "la Central de Trillo paró de manera programada el pasado 8 de febrero al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerido por el operador del sistema" -ha advertido el portavoz de CNAT, en referencia a que "la actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente (de elevada generación), las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico".