Un vecino de Romancos monta un Belén en su casa con fines solidarios

Recoge alimentos no perecederos o donaciones económicas de los visitantes que acudan a verlo hasta final de enero

Este belenista tan comprometido es Julio Sanz Retuerta. El también exconcejal de Urbanismo y Empleo de Brihuega no ha dudado en llevar a cabo su infraestructura más solidaria: un Belén de unos 8 metros cuadrados que ha instalado en la entrada de su casa, construido con cortezas de olmos ya muertos de la provincia, hojas de diferentes árboles, piedras de toba y musgo para ilustrar las principales escenas bíblicas, representadas con figuras renacentistas napolitanas de su colección particular. El objetivo de la obra es, además de transmitir el mensaje central de la Navidad, recaudar dinero o alimentos no perecederos de los visitantes que acudan a verlo, que irán destinados a dos ONGs, Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara y UNICEF, de la que Sanz Retuerta es socio desde hace más de treinta años.

El Belén está ubicado en la Calle Jacinto Mejías de Romancos, junto a la Plaza Mayor del pueblo, y permanecerá abierto durante los meses de diciembre y enero completos.