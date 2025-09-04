La práctica silenciosa de un hombre de Ciudad Real con sus vecinos de la que se da cuenta la Policía Nacional: muy agresiva

Es muy probable que en algún momento hayas oído hablar (o incluso seas fan) de dos de las series más emblemáticas de la televisión española: Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Estas sitcoms no solo dejaron huella en toda una generación, sino que también retrataron, con grandes dosis de humor, una situación muy familiar para muchos: la convivencia (y líos, en todos los sentidos) en una comunidad de vecinos.

No es que compartir rellano sea una pesadilla constante, pero seamos realistas, los conflictos entre vecinos son casi parte del día a día en muchas comunidades de vecinos. Tarde o temprano, todos nos vemos envueltos en alguna situación incómoda y toca buscar la manera de solucionarla.

Comunidad de vecinos

Desde el eterno problema del tendedero del vecino de arriba que gotea y echa a perder tu ropa, pasando por el repartidor que siempre toca en la puerta equivocada en el momento menos oportuno, hasta malentendidos tan ridículos como graciosos que se convierten en tema central en la próxima reunión de vecinos. ¿Te suena familiar? Seguro que sí. Y si no, no te preocupes, ya vivirás algo parecido.

Y si no se solucionan a tiempo, ten mucho cuidado, porque tu anécdota puede acabar apareciendo en @LiosDeVecinos. Esta cuenta tan popular en X (antes Twitter) recopila algunas de las historias más disparatadas que ocurren en comunidades por toda España. Y créenos, hay casos que ni los guionistas más atrevidos se habrían inventado.

La práctica agresiva y silenciosa de una comunidad de Ciudad Real

Esto que te contamos ha ocurrido en Ciudad Real, concretamente, en una comunidad de vecinos. Resulta que, como contaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, uno de los vecinos del edificio tiene unas prácticas un tanto agresivas con el resto.

Esto ya, de por sí, es algo sancionable, pero el problema es que los propios vecinos no se daban cuenta, porque, entre otras cosas, era muy silencioso. De hecho, fue la propia Policía Nacional la que se enteró y avisó al presidente de la comunidad.

Él mismo fue el que lo comunicó en una nota que puso en el rellano de la comunidad, evidenciando que uno de ellos había traspasado cualquier norma.

“Se ha recibido el aviso por parte de la Policía Nacional de que algún vecino está disparando con una escopeta de plomos desde las terrazas del edificio” empezaba diciendo la nota.

“Se recuerda que este tipo de acciones están completamente prohibidas y deben cesar de manera inmediata” escribían en la nota.

Sin duda, una práctica que no debería realizarse en ningún caso, sobre todo, por su peligrosidad.

Venganza en un parking de Valencia

Esta historia que recogía @LiosDeVecinos tenía lugar en Valencia, en Burjassot concretamente. Todo ocurría dentro de un parking de vecinos, y era a causa de un conductor.

Al menos, así se lo contaba uno de los vecinos a esta cuenta de las redes sociales. “Un vecino siempre aparca en una zona de paso del garaje molestando a los demás” empezaba escribiendo en su mensaje.

Así pues, le enviaba unas cuantas fotos pues, después de haber pasado unas cuantas veces y no dejar circular al resto de conductores, decidieron vengarse de este coche y el conductor.

Alamy Stock Photo Parking en Valencia

No se les ocurrió otra cosa que dejar una nota en el parabrisas con una foto de un gato, en donde se podía leer “hasta este gato aparca mejor que tú, deja de molestar con el coche”.

Pero la cosa no acabó ahí, porque decidieron ir un paso más allá y llenarle el coche de pegatinas. Como decía el vecino, han dejado el coche “fino”, y eso será complicado para el dueño del vehículo para quitarlas.