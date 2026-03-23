Las reservas hoteleras en Ciudad Real alcanzan el 70% para Semana Santa, a la espera del impulso final condicionado por el tiempo y el precio del carburante

El sector hostelero de Ciudad Real afronta la Semana Santa con perspectivas muy positivas. A pocos días de su comienzo, la previsión de ocupación media en los hoteles de la provincia se sitúa en un 70 por 100, según ha informado Cristina Miranda, gerente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo. El sector espera que las reservas de última hora incrementen estas cifras y permitan, como en años anteriores, rozar el lleno en muchos establecimientos.

Se ha rozado el lleno en muchos de los establecimientos" Cristina Miranda

El tiempo y el combustible, factores clave

La gerente de la asociación ha explicado que el comportamiento de las reservas de última hora es un patrón histórico, ya que muchos viajeros esperan para confirmar sus planes. Este año, la decisión final de ese 30% de plazas restantes está especialmente ligada a variables como la climatología. "La meteorología influye, y mucho, porque la gente va a esperar hasta el final, y si sale el sol, probablemente se disparen las reservas", ha señalado Miranda.

Junto al tiempo, la incertidumbre a nivel internacional y, sobre todo, el incremento de los combustibles son factores que pueden afectar a la decisión de los viajeros. "El sector hostelero es un sector muy sensible, que enseguida asume cualquier problema en la periferia", ha afirmado Miranda, reconociendo que el coste de los carburantes es un dato que muchas familias tienen en cuenta a la hora de planificar sus desplazamientos.

El sector hostelero es un sector muy sensible, que enseguida asume cualquier problema en la periferia" Cristina Miranda

La capital y la Ruta de la Pasión Calatrava, los principales focos

El impacto positivo del turismo no se limita a los hoteles, ya que se extiende a bares y restaurantes, comercios y otros sectores. Las zonas que mayor afluencia de visitantes concentran son Ciudad Real capital y la comarca del Campo de Calatrava, con su Ruta de la Pasión Calatrava, ambas declaradas de Interés Turístico Nacional. Miranda destaca que son "los dos principales focos" de atracción de la provincia durante estas fechas.

Además, la gerente ha señalado que, si bien se registran algunos grupos organizados, el perfil mayoritario del turista que visita la provincia en Semana Santa es el de familias, parejas y pequeños grupos de amigos. También se produce un turismo más familiar de personas que aprovechan para regresar a sus localidades de origen y participar en las celebraciones locales.