José Lomas: "Prefiero morir defendiendo mi casa que salir huyendo y dejarla en manos de maleantes"

"Yo considero la vida de los seres vivos sagrada, pero también considero sagrada la mía. Y lo que sí le digo es que yo de mi casa no salgocorriendo, yo no abandono mi casa, la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Prefiero morir defendiendo mi casaantes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes".

Así ha defendido José Lomas su actuación el 1 de agosto de 2021, cuando tras despertarse a las 2de la madrugada en su chalet del Parque Forestal de La Atalaya de Ciudad Realycomprobar que "la cortina de tiras de la cocina estaba anudada, la puerta del trastero abierta y el cuadro de riego hecho papilla", decidió disparar dos veces contra “un bulto y una motosierra”.

En la primera sesión del juicio que, con jurado popular, se celebra desde hoy en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, contra el ex librero de 81 años acusado de matar a Nelson Ramírez, hondureño de 35 años y con múltiples antecedentes policiales que entró en su casa de campo esa madrugada, Lomas ha negado que “tuviera intención de matar a nadie”, que “ni siquiera sabía que a lo que disparó era una persona” y que “no es una persona violenta ni con la sangre fría de matar a nadie”.

"HABÍA UN PLAN PARA ECHARME DE MI CASA"

"Me asusté de verdad, pensé que había gente que iba a por mí", ha asegurado Lomas, que testificaba que "tras muchos años sufriendo robos y destrozos" en su casa, denunciando y no consiguiendo nada, "había perdido la fe en las fuerzas de seguridad", motivo por el cual el día de los hechos "salió con su escopeta a enfrentarse a lo que fuera", sin llamar a la policía.

Durante su declaración, el octogenario se ha mostrado convencido de que había un plan para obligarle a vender su casa. "Pienso que me lo hacían aposta, muchas veces no veía el beneficio de lo que se estaba haciendo, tenía la sensación de que lo que me hacían era para que yo me fuese.

Incluso, ha subrayado, "cuando la policía le dijo que a lo que había disparado era a un hombre, pensó que le habían puesto ese cadáver ahí para incriminarle" y que se fuera de la casa.

DESCONOCÍAN SUS ANTECEDENTES Y ASEGURAN QUE ERA BUENA PERSONA

También han declarado hoy la madre, dos hermanas y un hermano de Nelson Ramírez, quienes ejercen la acusación particular.

"Una gran persona, un muchacho muy trabajador". Así ha descrito a Nelson su madre, que al ser preguntada por lo antecedentes policiales de su hijo, al que le constaban 36 detenciones de Policía Nacional y 9 de la Guardia Civil (una de ellas por el atropello de un ciclista con una furgoneta robada en Daimiel, un mes antes de morir), ha asegurado que "le confundían con otro hombre con el mismo nombre" y por eso le detenían.

Tanto ella como los hermanos han declarado que "Nelson llegó a España, se hizo militar y estuvo dos años en el Ejército del Aire" y que después de una misión “entró en depresión y lo dejó”, diagnosticándosele “un trastorno de personalidad límite” por el que no estaba medicado.

HOMICIDIO, ASESINATO O ABSOLUCIÓN

La Fiscalía, representada por el fiscal Jesús Gil,solicita una pena de 12 años y medio de cárcel para José Lomas por un delito de homicidio.

La acusación particular, que ejercen la madre y los hermanos del fallecido,eleva la pena a 25 años de prisión al considerar que se trata de un asesinato.

Y la defensa pide la libre absolución del ex librero al considerar que actuó en legítima defensa y"bajo un miedo insuperable".