El mejor maestro chocolatero de España es de Ciudad Real y lo ha conseguido con estas creaciones: "Juego de misterio"

Si hay algo que nos gusta a todos, eso es el chocolate. Además, un producto que ofrece multitud de variedades y que nos puede acompañar en diferentes recetas, platos y texturas.

Y aquí en la provincia de Ciudad Real tenemos al mejor maestro chocolatero de España. El alcazareño Jesús Quirós Cortés, de Pastelería La Rosa, ha ganado el título de "Spanish World Chocolate Master". Este importante galardón le permitirá representar a España en el mundial de chocolatería, que se celebrará en París en 2026.

Quirós ha asegurado en Cope que "han sido unos días de mucha emoción, de mucho trabajo", pero que está tremendamentre feliz por este importante galardón.

El tema sobre el que versaba el campeonato era "jugar", "y nosotros estudiamos mi vida y mi infancia y al final hicimos una intepretación de mi vida personal y cada elaboración era un juego de misterio".

La primera prueba consistió en la creación de un postre que representara el inicio de la historia de las cinco generaciones de La Rosa. Quirós optó por una tarta de cinco texturas y colores envejecidos, con la que relató la evolución de su familia en el mundo de la pastelería.

La segunda prueba fue la elaboración de un bombón que simbolizara un icono de la familia, utilizando como base la crema que caracteriza a su pastelería, con toques ahumados. La tercera consistió en un reloj que se activaba al contacto con el bombón, uniendo así las dos primeras pruebas. Finalmente, la última creación fue una tartaleta con cinco texturas.

Ahora todo el mundo quiere probar las creaciones de Jesús. "La gente está preguntando".

Y cuál es el chocolate que más le gusta al mejor maestro chocolatero de España. "No es el negro, me gusta comerlo mejor un relleno, me gusta más un chocolate con un toque a caramelo".