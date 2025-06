Deco: "Haremos dos, tres o cuatro fichajes, pero no entraremos en el mercado como locos"

El FC Barcelona ya está preparando la próxima temporada después de hacerse con el triplete nacional para seguir mejorando los resultados. Por eso, Deco y el Barça ya están puestos manos a la obra para buscar a los mejores jugadores.

Tras cerrar las renovaciones de algunos de los mejores jugadores del equipo como Lamine Yamal, ahora toca pensar en las llegadas. Uno de los nombres que más suenan es el del portero Joan García, actual guardameta del Espanyol.

"no entraremos en el mercado como locos"

En una entrevista concedida al BBC, Deco, director deportivo del club azulgrana, aseguró que solo esperan "dos, tres o cuatro fichajes, pero no entraremos en el mercado como locos". Además, aseguró que "no vamos a vender a nuestros mejores jugadores. Creceremos con muchos de los mismos de esta temporada".

En cuanto a posibles fichajes también habló de Rashford y Luis Diaz: "Por supuesto, estos dos jugadores son buenos, pero tienen contratos con sus clubes, así que no hablaremos porque no es justo. Pero cuando decidamos ir al mercado, seguro que encontramos algunos nombres. En mi opinión, no necesitamos traer muchos jugadores".

Cordon Press Marcus Rashford podría recalar cedido en el Barcelona en este mercado invernal.

la próxima temporada

Para la próxima temporada, Deco afirmó que "no va a ser fácil, porque sé que, ante todo, el Real Madrid tiene muchos jugadores de primer nivel, un gran equipo. Por supuesto que quieren mejorar. Es muy importante tener un Madrid fuerte. Es muy importante tener jugadores fuertes, de primer nivel, jugadores que la gente quiera ver. Creo que el Madrid tiene este tipo de futbolistas, como nosotros. Ahora es importante mantener a los mejores jugadores en LaLiga. Así que para nosotros es importante que el Madrid sea fuerte, que el Atlético sea fuerte, y tenemos que estar ahí".

Alamy Stock Photo Lamine Yamal (FC Barcelona) celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de La Liga EA Sports entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estate Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona.

Además también habló de la diferencia entre Lamine Yamal y Leo Messi: "Lamine es Lamine. Leo es Leo. Messi fue el mejor jugador de la historia de este club; para mí, el mejor jugador de la historia. Todos se vuelven locos cuando ven a Lamine jugar al fútbol; pagarías por verlo en el estadio. Es especial y quería quedarse porque cree en el proyecto. Se merece un mejor salario. Va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Debemos respetarlo como jugador, pero no olvidemos que tiene 17 años. No es fácil comparar, pero Lamine, en términos de calidad, puede hacer historia como Leo. Pero, por supuesto, para hacer historia, necesita un buen equipo detrás".