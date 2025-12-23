Jugarama se corona en Ciudad Real: "La Feria de Navidad más importante de Castilla-La Mancha"

La Navidad en Ciudad Real ha arrancado con fuerza gracias a Jugarama, la feria infantil y familiar que se ha consolidado como el gran punto de encuentro de las fiestas. Ubicada en el pabellón ferial del IFEDI, la feria registra una asistencia diaria de entre 3.000 y 5.000 personas, según ha explicado, durante un programa especial de Herrera en Cope Ciudad Real, el alcalde, Paco Cañizares, quien destaca que es "una actividad que viene a acertar con una necesidad que tiene nuestra ciudad".

Jugarama, epicentro familiar de la Navidad

Los concejales Pau Beltrán y Mar Sánchez, en directo desde la pista de hielo

La feria, que permanecerá abierta hasta el 4 de enero, ha experimentado un importante salto cualitativo y cuantitativo. El alcalde ha afirmado con rotundidad su posición en el ámbito regional y nacional: "De Castilla la Mancha somos sin duda la feria más importante navideña. Somos ahora mismo una de las más importantes de España en cuanto a metros cuadrados, en cuanto a actividades".

El evento cuenta con atracciones como una pista de patinaje sobre hielo, karts, espectáculos y talleres. Además, se ha diseñado con "una vocación de servicio a la ciudadanía, con precios muy económicos", ha añadido Cañizares. La entrada general tiene un coste de un euro, las atracciones de un euro y medio, y la pista de hielo funciona con una donación de dos euros destinada a Cáritas. Como novedad, los días 25 de diciembre y 1 de enero por la tarde el acceso será gratuito.

Un presupuesto récord para transformar la ciudad

La concejala de Festejos, Mar Sánchez, en los coches de choque

En paralelo al éxito de Jugarama, el alcalde ha presentado el presupuesto para 2026, que ha calificado de "histórico", alcanzando los 103 millones de euros, un incremento del 34% respecto a los 78 millones del presupuesto de 2023. "Éramos un equipo que quería cambiar las cosas de como se venían haciendo en Ciudad Real. Queríamos hacer cosas en nuestra ciudad", ha señalado Cañizares.

Este aumento presupuestario se traduce en una partida de inversión que crece hasta casi 11 millones de euros, en contraste con el millón y medio de 2023. Los fondos se destinarán a convertir Ciudad Real en "una ciudad atractiva", con un fuerte apoyo a las familias, el deporte y, sobre todo, la cultura, considerada por el alcalde como un pilar fundamental para el crecimiento.

Gracias a una subvención de fondos europeos EDUSI, el Ayuntamiento dispondrá de 14 millones de euros para acometer proyectos clave. Entre ellos se encuentran la mejora de centros sociales en los barrios, la finalización de un gran auditorio, la construcción de una nueva piscina de adaptación en el polideportivo Puerta de Santa María y nuevos campos de fútbol, entre otras actuaciones que "van a cambiar también la cara de nuestra ciudad".