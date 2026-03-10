La ganadería de Ciudad Real, al borde de la quiebra por la lengua azul. "Hacer voluntaria la vacunación es un error"

La enfermedad de la lengua azul se ha convertido en uno de los principales problemas para los ganaderos de la provincia de Ciudad Real en los últimos meses.

Según las estimaciones, esta patología ha provocado ya la muerte de más de 9.000 cabezas de ganado, además de otros graves problemas que están llevando a muchos profesionales a plantearse el abandono de la actividad.

Se trata de una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos del género Culicoides, según explica en COPE el veterinario Antonio Sáez.

Cuando un mosquito pica a un animal infectado, ingiere el virus y, al picar a otro animal, se lo transmite, afectando principalmente a rumiantes como el ganado ovino y bovino.

Nuevos serotipos, un desafío inesperado

El problema se ha agravado con la aparición de nuevas cepas.

Mientras que el serotipo 4 estaba controlado gracias a una vacunación que era obligatoria, la irrupción de los serotipos 3 y 8 ha cambiado el escenario.

"El 3 quizás sea el más virulento, el que más animales mata", señala Sáez, pero el serotipo 8 también está causando estragos, afectando incluso al ganado caprino, que antes no mostraba síntomas.

Para el experto, ha sido un "error" que la administración haya declarado la vacunación como voluntaria ante la aparición de las nuevas variantes y defiende que debería volver a ser obligatoria para no perder la inmunidad conseguida durante años.

Las secuelas: abortos y ruina económica

Más allá de la mortalidad, las consecuencias a medio plazo son devastadoras.

El veterinario explica que, pasado el pico de muertes del verano, ahora se enfrentan a una oleada de abortos y baja fertilidad en las explotaciones.

Esta situación reduce drásticamente los nacimientos esperados y, con ello, los ingresos.

"Es la ruina total" asegura Antonio que le decía hoy mismo un ganadero que esperaba una paridera de 450 corderos, y "si llega a 100, va a ser rabiando", lamenta.

El sentimiento en el sector es de impotencia: "Estoy aquí trabajando 24 horas al día, 365 días al año, para que ahora tenga pérdidas, pues, ¿qué estoy haciendo?" afirma el veterinario que le comentan sus clientes.

Imagínate todo el año de inversión y cuando vas a recoger el beneficio resulta que vas a tener un 30 por 100 de lo que esperabas... es la ruina total" Antonio Sáez veterinario

La cianosis progresiva de lengua de los animales afectados da nombre a esta enfermedad

La provincia de Ciudad Real, junto a otras zonas como Extremadura y Andalucía, presenta condiciones idóneas para la cría del mosquito transmisor, no solo en zonas de lagunas y charcas, sino también en materia orgánica.

Además, el mosquito "es tan pequeño que una corriente de aire lo arrastra muchísimos kilómetros", lo que explica su rápida difusión.

La solución: volver a la vacunación obligatoria

Antonio Sáez cree que la solución pasa por retomar la vacunación obligatoria.

Considera que con vacunas polivalentes y aprovechando la inmunidad cruzada entre serotipos se podría "sujetar un poco la enfermedad".

Aunque reconoce que la situación es complicada por la variedad de cepas, insiste en que la vacunación es el camino para controlar una crisis que amenaza la supervivencia de la ganadería en la región.