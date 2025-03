De Fontanarejo al cielo. La apuesta de Vicente Navarro por renovar el folklore manchego

"Me crié en Móstoles, pero mis raíces ciudadrealeñas son muy profundas".

Vicente Navarro es un manchego nacido en Madrid, que esta noche pondrá sobre las tablas del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque su nuevo espectáculo "Lo que no he llegado a cantar", un repaso al folklore castellanomanchego con una mirada "renovada y libre de prejuiciados".

"Para este espectáculo decidimos escoger música de Castilla-La Mancha y pasarla por mi filtro" nos ha contado en COPE este joven cantante.

"Me puse a escuchar mucha música, muchas canciones de todas las provincias, también con especial cariño, claro, las de Ciudad Real y la de los Montes de Toledo. Y fui hablando también con mi madre, con gente de mi pueblo, con mi tía, escuchando en plataformas, a grupos folklóricos... Después fui seleccionando aquellas piezas que, de alguna manera, me tocaban o que encajaban en el discurso que quería dar. Y así me quedé con 15. Las analicé, las descompuse y las volví a componer".

tener pueblo "marca"

Su padre es de Ciudad Real capital, y su madre de Fontanarejo, una pequeña localidad del entorno del Parque Nacional de Cabañeros.

"La identidad de Madrid es un poco difusa, por eso creo que está todo el mundo ahí" explica Vicente. "Sin embargo, la identidad de Ciudad Real o de mi pueblo, que tiene 200 habitantes, es mucho más intensa".

"Al fin y al cabo, mi tío era pastor, las ovejas siempre estaban presentes. No hemos llegado a tener baño, teníamos una cocina con una chimenea de las de antiguamente, con gallinas, caza en la puerta... Creo que eso me marcó, porque era todo muy potente comparado con lo que pasaba en Madrid" rememora el cantante.

Vicente Navarro

Rozalén, Karmento o rodrigo cuevas ya lo están haciendo

Vicente no es el único cantautor cuyo amor por sus raíces tradicionales están marcando su carrera musical.

Rozalén, Karmento o Rodrigo Cuevas son algunos de los ejemplos de esa "reinvención del folklore popular". De hecho, "con Carmen (Karmento) y con Rodrigo he podido colaborar, porque sentíamos que estábamos todos en la línea" asegura Vicente.

"A mí me pasa mucho con lo que se dice en las canciones y con entender por qué se cantaban esas canciones, por qué eran importantes los mayos o por qué todo giraba siempre en torno a las fiestas, que al mismo tiempo tenían que ver con las rondas, con la seducción y al mismo tiempo con el trabajo... era también una manera de distraerse, de cantar y de sobrellevar la faena tan dura que era el campo".

ser profeta en su tierra

Con dos discos publicados, "Casi tierra" (2019) y "Las manos" (2022), este último llegando a ser reconocido como uno de los álbumes del año por diversos medios de comunicación musicales, Vicente lamenta no sentirse "profeta en su tierra".

"El año pasado estuve actuando en los Teatros del Canal, hoy en el Conde Duque... vas teniendo un nombre, cierta relevancia... Pero a veces creo que se deja un poco de lado lo que está pasando dentro, cogerlo y lanzarlo fuera"

"Castilla-La Mancha no puede ser solo el Quijote, porque no lo es, de hecho" opina el joven cantante. "Creo que, en ese sentido, las instituciones deberían mirar más a la gente que está trabajando" por difundir nuestras raíces y nuestras tradiciones "invertir en ellas, darlas a conocer".