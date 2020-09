El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha salido en defensa de la última obra que realizó el reconocido arquitecto daimieleño Miguel Fisac, en colaboración con cuatro jóvenes arquitectos, dos años antes de su fallecimiento.

Según explica el Colegio en nota de presna, "en el año 2004 cuando el notable arquitecto castellano-manchego, a sus 90 años, ya estaba retirado, estos cuatro arquitectos le devolvieron el entusiasmo, invitándole a participar con ellos en una serie de concursos públicos".

Ganaron el del Polideportivo de la Alhóndiga de Getafe, con un proyecto sobrio, sereno y equilibrado, elegante en su sencillez, en cuya gris estructura se podían descubrir diferentes figuras geométricas y texturas que convertían sus paredes de hormigón, en obras únicas y características por sus acabados, "como único fue su autor Miguel Fisac", destaca el Colegio.

Colegio Arquitectos CLM

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, SIN CONSULTAR A NADIE, DECIDIÓ PINTARLO

Dentro de una iniciativa en la que tomaba parte el ayuntamiento Getafe junto con otras organizaciones como la Fundación Vicente Ferrer o Greenpeace España, desde el pasado 12 de septiembre se celebraba la primera edición del CI Urban Festival, festival de arte urbano.

Como parte de este evento, el día 16 de septiembre, el imponente edificio perdía el brillo de su gris característico para pasar a convertirse en un gran lienzo sobre el que el equipo deBoa Mistura, estampaba una gran gama de colores sobre los que se puede leer la palabra “Empatía”.

"El edificio de Fisac" explicaba en COPE la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro, "es una construcción funcional que lleva diecisiete años cumpliendo con el cometido para el que fue concebido. Además, los cuatro arquitectos que formaron parte del equipo responsable del proyecto, a excepción del propio Fisac, que falleció en 2006, siguen en activo. No se trata de una nave abandonada. El gris de sus paredes no es algo pobre, si no que en él se pueden descubrir formas y brillos que le conferían una gran personalidad".

Y aunque el edificio es propiedad municipal, afirma Guijarro, esto no da derecho a sus propietarios a hacer con él lo que quieran. "Muy al contrario, son los mismos propietarios de las construcciones los responsables de velar por el respeto y la integridad de las fachadas. Y aunque a veces se impongan algunas modas como las de dar vida de nuevo a algunas paredes con murales más o menos estéticos o modernos, antes de realizar estos trabajos, que en ocasiones son verdaderas obras de arte, se debería estudiar cual es el valor de la pared, muro o fachada sobre el que se quiere actuar" sentencia la decana.

En esta ocasión, ysegún el criterio del COACM, la intervención nubla la elegante obra de un grupo de arquitectos entre los que se encontraba Miguel Fisac.

Actuar sobre una edificación de esta manera puede constituir, como es el caso a juicio del Colegio, una falta de respeto hacia la obra arquitectónica y hacia sus creadores, que diseñaron el edificio con una serie de condiciones concretas.

EL AYUNTAMIENTO NO SE ARREPIENTE. LOS ARTISTAS SÍ

Tras la multitud de críticas que el "repintado" del edificio ha recibido, no solo del Colegio de Arquitectos o de la Fundación Fisac, sino de los propios vecinos de Getafe, el colectivo Boa Mistura ha asegurado, en un comunicado, que estarían dispuestos a revertir el mural si así fuera necesario.

"Tenemos un respeto máximo por la figura del maestro Fisac, autor junto a Fernando Sánchez - Mora, Sara González Carcedo, Blanca Aleixandre y Leonardo Oro, de esta maravillosa pieza arquitectónica. Como les hemos transmitido, en ningún momento hemos pretendido atropellar su propiedad intelectual y lamentamos si se ha podido interpretar así, y nos ofrecemos a colaborar con ellos en la decisión que se tome al respecto de la obra". "Nuestro mural, como toda pintura en el exterior, es efímero y reversible. Y nosotros, no solo aceptamos esta condición sino que la defendemos".

"No ha sido igual la reacción del equipo de gobierno del ayuntamiento de Getafe" afirman desde el Colegio "que lejos de mostrar arrepentimiento o pesar por lo ocurrido, mediante las declaraciones de su concejal de Cultura, se muestra firme en la decisión tomada y se niega a rectificar".

“La obra de cualquier arquitecto es una creación que debe respetarse y más una que ha marcado la diferencia por el tratamiento del material de una forma única" asegura a COPE Elena Guijarro.

"Desde los colegios de arquitectos se lucha por proteger el patrimonio histórico con ayuda de las administraciones, pero a veces no nos damos cuenta de que todo el patrimonio se convierte en historia en un momento determinado" afirma la decana "y aunque este edificio es una construcción reciente, por todos es sabido que la obra del arquitecto ciudadrealeño universal Miguel Fisac es, desde hace mucho, parte del patrimonio de Castilla-La Mancha, de España, y del mundo”.

LOS ARQUITECTOS QUE LO DISEÑARON JUNTO A FISAC EXIGEN QUE SE LIMPIE

Los cuatro arquitectos que en 2004 diseñaron el edificio junto a Miguel Fisac han exigido al Ayuntamiento de Getafe que "en el plazo de un mes limpie las fachadas del polideportivo de la Alhóndiga, para devolver el edificio a su estado original" y acabar con la llamativa policromía "que destruye la integridad del edificio”.

En un burofax enviado a la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, los arquitectos Sara González, Blanca Aleixandre, Fernando Sánchez-Mora y Leonardo Oro señalan que en caso de que no se atendieran sus demandas "nos veremos obligados a llevar a cabo las acciones legales que por derecho nos pudieran corresponder”.