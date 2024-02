El campo español en pie de guerra: "El día 6 sacaremos los tractores a la calle para decir BASTA"

A través de Whatsapp y redes sociales. Sin ninguna organización agraria o partido político detrás. Son, sencillamente, agricultores y ganaderos hartos de una situación que, lejos de mejorar, empeora con el paso de los años.

El campo español se manifiesta, tal y como ya lo están haciendo en otros países europeros como Francia, Alemania y, desde hoy, también el vecino Portugal.

En algunas provincias, como Zamora o León, ya han salido a la calle en las últimas horas a protestar. Y en otras, como la de Ciudad Real, se ha fijado el 6 de febrero como el día en el que “el campo empieza a decir BASTA”.

La derogación de la Agenda 2030, relajar las exigencias de la nueva PAC agroambiental de la Unión Europea y el cumplimiento real del control fitosanitario para todos los productos que entran de países extracomunitarios, como Marruecos, son algunas de las razones por las que agricultores y ganaderos sacarán el próximo martes sus tractores a la calle.

UNA MANIFESTACIÓN ESPONTÁNEA, SIN SINDICATOS NI POLÍTICOS DETRÁS

"La idea" según ha contado en COPE Julián, agricultor de Argamasilla de Alba, "es hacer una manifestación fuera de lo que son partidos políticos y sindicatos agrarios, porque al final el camino ese ya lo conocemos y sabemos a lo que va".

El grupo de Whatsapp a través del que se están organizando, que aglutina gente de localidades como Tomelloso, Herencia, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz o Socuéllamos, y que cuenta con más de 850 miembros, "empezó con una serie de agricultores de aquí de la zona, y al final pues la verdad que se está animando bastante gente" afirma Julián. "Creemos que se puede hacer una cosa bienhecha. Siempre pacíficamente, pero al final que nos vean y hagamos ruido también".





"Nos manifestamos el 6 de febrero porque no hace más que subirnos los impuestos, subirnos todo... y lo nuestro no sube".

Javier, de Miguel Esteban, tiene claro que entre exigencias de la PAC, el aumento de los costes de producción, el férreo control de los fitosanitarios o los recortes en el riego "la agricultura se está haciendo insostenible".

"Hay que asumir muchos costes, más de lo que ganamos" lamenta este joven agricultor que asegura que "tienes que poner de tu bolsillo o tener otro trabajo aparte para poder ir tirando el día a día, porque si no es imposible poder mantener lo que es el campo".

Desde finales de los 90 lleva dedicado al campoAlfonso, de Membrilla. Agricultor a título principal de una explotación mediana, de una 80-100 hectáreas, que según sus palabras "han salido adelante a base de esfuerzo, trabajo y préstamos en el banco".

"Llevo muchos años oyendo a representantes sindicales y a los distintos gobiernos que han ido pasando", asegura "y yo entiendo que hay normativas europeas que hay que cumplir, pero lo cierto es que a la agricultura cada vezse nos exigen más".

La trazabilidad de los productos, la ecocondicionalidad, los riesgos laborales..."Todo está muy bien. Pero lo que me repatea el hígado" subraya Alfonso "es que al mismo tiempo que yo voy cumpliendo normativas, todas las que nos exige Europa, hay ciertas cadenas alimentarias, grandes superficies, que traen productos de países terceros, como Sudamérica y África. Y a mí me gustaría saber si esos productos entran con los mismos requisitos que a mí me hacen cumplir".

"A mí me cuesta criar un melón más o menos entre 20 y 25 céntimos" señala este agricultor "y aquí llegan melones aquí del norte de África o de Brasil, y lleguen a menor precio. Si producen tan barato, en algún sitio tiene que estar la trampa".

"Y en el sector del vino llevamos muchos años cobrando las uvas igual que en los años 80. Es que se dice pronto, es que cobramos las uvas al mismo precio, más baratas que antes de yo nacer, que tengo 40 años".

Alfonso opina que "aquí no hay gobierno, nada más que para normativas, pero nadie nos protege a la hora de salir nuestros productos al mercado".

Y en la ganadería las cosas no están mucho mejor. Lo sabe bien Ángel, agricultor y ganadero de Campo de Criptana.

"Creo que hay dos problemas fundamentales que nos afectan a todos: la ley de la cadena alimentaria, que no se está cumpliendo, ya que se está vendiendo producto por debajo de costes de producción" asegura Ángel "y luego tenemos las políticas agrarias europeas, que aparte de estar haciéndonos la vida imposible, con restricciones, con recortes de presupuesto... cada vez nos lo ponen más difícil para usar productos fitosanitarios. Pero todas esas normativas no se las están aplicando a los productos que nos traen de fuera, por ejemplo de Marruecos".

Aparte de ser competencia desleal, la falta de controles provoca "catástrofes"como el tema de "la viruela ovina".

"Vino por eso" afirma Ángel "porque no hay controles. Nos metieron aquí la viruela y fíjate la que se lió, los animales que hubo que sacrificar... y con la fruta igual. El año pasado hubo unas partidas de sandías que venían de Marruecos, y hubo que denunciarlo porque venían con pesticidas que aquí tenemos prohibidos desde hace muchos años, y allí los están utilizando y les estamos comprando la fruta".

De Campo de Criptana, Tomelloso, Pedro Muñoz, Herencia, Manzanares, Bolaños, Argamasilla de Alba, Miguel Esteban, La Solana... los agricultores y ganaderos se preparan ya para salir a defender “lo que consideran justo”, lo que “el campo necesita para poder seguir viviendo de ese sector fundamental para la sociedad”, lo que “se ha intentado conseguir por las buenas, con negociación... pero la paciencia, ya se les ha agotado”.