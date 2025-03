El calvario de una alcaldesa tras dos años de amenazas y coacciones: "Se me acusó de nazi"

"La imagen se difundió antes de Carnaval". Es lo que ha asegurado hoy en Cope la alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, en relación a ese meme que circuló por redes sociales en la que aparecía una imagen de la alcaldesa con la frase: "Si eres socialista, apunta a la cabeza".

La alcaldesa fue a denunciar esta amenaza "que, por desgracia, no es la primera". "Esta imagen se difundió antes, pero ahora se le quiere quitar importancia asegurando que todo era una sátira por Carnaval".

Recordar que el subdelegado del Gobierno, David Broceño, aseguró hace unos días que la Guardia Civil había dado por concluida la investigación sobre las imágenes amenazantes que circularon en La Solana con la imagen de su alcaldesa, Luisa Márquez, señalando que formaba parte de una sátira dentro de las celebraciones del Carnaval del municipio y que estas no tenían ningún carácter político ni amenazante.

Luisa Márquez (PP) llegó a la Alcaldía de La Solana en mayo de 2025 tras 40 años de Gobierno socialistas. "Antes incluso de ser alcaldesa he sufrido este tipo de cuestiones, nos vandalizaron la oficina de candidata".

Hasta cuatro denuncias se han interpuesto en estos años por diferentes amenazas y coacciones. "Sigo confiando en la justicia".

"Se han tergiversado muchas cosas, por ejemplo, los minutos de silencio por las víctimas de violencia de género", ha señalado Luisa Márquez. "Se me acusó de nazi".

"El pueblo me dio la confianza para cambiar las cosas en el municipio, y cuando deje la política volveré a mi trabajo, otros no tienen la suerte de decir eso", ha añadido.

La primera edil ha dejado claro que todo esto no la va a amedrentar, ni va a hacer que deje de ser alcaldesa. "Voy a hacer lo posible para que mi pueblo esté donde se merece porque hasta ahora lo que me he encontrado es una dejación absoluta en la gestión".