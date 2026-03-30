Así vive Membrilla su Semana Santa: un viaje de fe y tradición en sus calles

La Semana Santa de Membrilla se presenta como una "semana muy especial", en palabras del alcalde, Jorge Navas. Es un tiempo de recogimiento, fe, tradición y devoción que transciende los templos para vivirse en la calle, y que el alcalde resume como "una semana muy especial para todo el pueblo". Durante estos días, las familias se reúnen para elaborar dulces típicos como los nuegados, las flores o las torrijas, y para preparar las túnicas y capirotes.

Es una semana muy especial para todo el pueblo de Membrilla" Jorge Navas

Las procesiones comienzan el Viernes de Dolores con la salida de la Virgen de los Dolores. El Domingo de Ramos, todas las hermandades participan en una alegre procesión con palmas, acompañada por numerosos vecinos y niños vestidos de hebreos, que culmina con la misa.

Los días centrales de la Pasión

El Miércoles Santo tiene un doble protagonismo. Por la mañana, un viacrucis infantil recorre las calles con la imagen del Niño Jesús de la Misericordia. Por la noche, la Hermandad de la Verónica organiza el viacrucis de los mayores con un Cristo crucificado, portado por miembros de todas las cofradías.

El Jueves Santo da paso a las procesiones de mayor formato. El cortejo es encabezado por San Juan Evangelista y la Oración en el Huerto, seguidos por el Cristo atado a la Columna de la Hermandad de la Veracruz, el Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Esperanza.

Un Viernes Santo multitudinario

La mañana del Viernes Santo acoge el Santo Encuentro, un auto sacramental que congrega a una multitud para presenciar el encuentro de Jesús con su madre, la Verónica y San Juan. Navas destaca la alta participación, especialmente de la hermandad de Jesús Nazareno, una de las más grandes de la localidad.

El recogimiento y el silencio en la calle solo se rompen por las bandas de la localidad" Jorge Navas

Por la noche, el Santo Entierro reúne a las seis hermandades en una procesión "muy emotiva y muy bonita". El alcalde subraya el ambiente solemne, donde "el recogimiento y el silencio en la calle solo se rompen por las bandas de la localidad".

El broche de oro: el Domingo de Resurrección

La Semana Santa concluye el Domingo de Resurrección con un cambio total de ambiente. El Cristo Resucitado y la Virgen de la Esperanza salen por recorridos distintos para encontrarse en la Plaza de la Safranal, que se abarrota de gente para ver el momento, acompañado del himno nacional y una suelta de palomas.