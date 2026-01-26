COPE
El Muñidor de COPE Ciudad Real
El Muñidor de COPE Ciudad Real

26 ENERO 2026 | EL MUÑIDOR

Escucha aquí el nuevo programa de El Muñidor.

01 ABR 2025 | EL MUÑIDOR
En este mes de enero, comenzamos el 2026 recordando el Año Jubilar que el Santo Padre convocó bajo el lema de la Esperanza. Y lo hacemos desde la Casa Hermandad de la Esperanza de Ciudad Real, donde hablamos con D. Abel Fuentes, consiliario de la Hospitalidad de Lourdes de Ciudad Real. 

Entrevistamos a D. Antonio Diaz y D. Christian Romero, priostes de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana de Sevilla, para descubrir detalles de la Misión llevada a cabo por la hermandad durante el 2025.  

Y además, disfruta de nuestra tertulia de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín, y Cristina Almodóvar, acompañados de jóvenes pero reconocidos vestidores de nuestra provincia, como D. Juan Carlos Porrero y D. Pablo Antonio Aranda, este último también prioste de las Hermandades de la Cofradía de Jesús Nazareno de Bolaños de Cva y de la Virgen de la Esperanza de Almagro. 

Además conoceremos las primeras fechas de la agenda provincial y local en las hermandades y cofradías de nuestra provincia, y por supuesto, las efemérides de nuestro compañero, Paco García Simal.

