El Europa sube el listón

Esto ya no va de mantener la categoría. Esto ya va de soñar con el ascenso del C. E. Europa a la Segunda División. La última victoria del equipo escapulado ante el Betis B ha “obligado” a los europeístas a reformular el objetivo de la temporada. Quedarse en la Primera Federación se ha convertido en un premio muy pequeño para los de Gracia. Lo que a principio de temporada era un anhelo se ha convertido tras las 28 primeras jornadas de liga en un premio de consolación de muy poco consuelo. El C. E. Europa aterriza en las diez ultimas jornadas de liga (el llamado territorio Luis Aragonés) con todos los pronunciamientos para una gesta impensable cuando arrancó la temporada allá por el mes de setiembre.

El primer paso se dio en este ultimo partido de liga ante el Betis B en Can Dragó. Después de sendos empates contra el Tarazona y el Hércules y una derrota contra el Torremolinos, ganar en el nuevo hogar de los gracienses era una asignatura de obligada salvación. La victoria por 5-2 contra el primer filial verdiblanco corta una serie de cuatro partidos sin ganar como local y sirve para ubicarse con 47 puntos en la tercera plaza de la clasificación con los mismos puntos que el Eldense.

Los datos son claros. Con 47 puntos la permanencia está en el bolsillo. En las ultimas cuatro temporadas en Primera RFEF los descensos más caros fueron los del At. Sanluqueño y el Numancia que se fueron a Segunda Federación sumando 46 puntos. La licencia para soñar, indiscutiblemente, está encima de la mesa y es cuestión de aprovecharla.

Alex Cano recogía el guante después del partido ante el Betis B: “No debemos engañarnos. Estamos haciendo las cosas bien. Es hora de plantearse objetivos más ilusionantes. No era una posición reservada para nosotros pero ahí estamos. Nos queda mucho por decir en la categoría y lucharemos por todo.” Las palabras de un peso pesado en el vestuario escapulado son el pistoletazo de salida para la batalla por el ascenso. El Europa va a por todas.

Siguiendo con los números de las últimas cuatro temporadas jugar la promoción de ascenso cuesta 62 puntos a lo sumo (los obtenidos por el mejor quinto clasificado de esas temporadas). Quince puntos distan por tanto al Europa de una promoción de ascenso utópica a principio de temporada.

El calendario que les queda a los de Aday Benítez tiene un poco de todo. Son cinco partidos fuera y cinco en Can Dragó. De entrada la próxima jornada los escapulados van a la Nova Creu Alta del Sabadell, actual líder pero que cayó en el Nou Sardenya de manera clara. Después vendrán las visitas al Eldense, At. Sanluqueño, Alcorcón y Nástic de Tarragona. Entre medio, los cinco partidos como local ante Algeciras, Teruel (podría ser el partido clave), Real Murcia, Villarreal B (otro aspirante a la promoción) y el Ibiza en un partido que podría derivar en fiesta mayor si es el de la clasificación europeísta para una promoción con nada que perder y un ascenso por ganar.