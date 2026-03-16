Otro coche cae a una acequia en Lorca y los vecinos estallan por la inseguridad de la vía

Un turismo ha sufrido un accidente este fin de semana al caer al cauce de un brazal de riego en el Camino de Vera, en la pedanía lorquina de Campillo. La asociación de vecinos ha denunciado en COPE que este tipo de siniestros se produce cada vez con más frecuencia y ha pedido al ayuntamiento que realice obras para garantizar la seguridad vial en la zona cubriendo la acequia y ampliando la superficie de la carretera.

Un riesgo para vehículos y peatones

El presidente de los vecinos, Joaquín Giner, afirma que la vía es estrecha y no cuenta con arcén, y pese a ser un camino rural su tráfico se ha multiplicado al ser uno de los accesos al centro comercial Parque Almenara. La falta de arcén obliga a extremar la precaución: "Como no controles bien y la rueda se te vaya un poco, tú terminas en el brazal de riego, es lo que nos está ocurriendo", indica Giner.

No se trata de un accidente, ni de mala suerte" Joaquín Giner Presidente de la Asociación de Vecinos de Campillo

La asociación considera que lo ocurrido "no se trata de un accidente, ni de mala suerte", sino de "una consecuencia directa del estado de abandono y negligencia política en seguridad vial".

Reclaman una intervención inmediata

El colectivo vecinal reclama "una intervención inmediata" del ayuntamiento en los dos tramos más peligrosos del Camino de Vera. Explican que, aunque es un camino con mucho tráfico, la falta de arcén obliga a extremar la precaución: "Como no controles bien y la rueda se te vaya un poco, tú vas a abrazar, es lo que nos está ocurriendo".