COPE
Podcasts
COPE La Mancha
COPE La Mancha

MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 15 DIC 2025 | 13:50

Entrevista con Juan Gabriel Amores, director de "Priscilla. Reina del Desierto" antes de su estreno en Campo de Criptana

El compositor y director criptanense Juan Gabriel Amores se pone al frente de la ambiciosa producción de "Priscilla, reina del desierto" que la Asociación Cultural DoceVientos estrenará estas Navidades en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana. Un espectáculo con más de 100 personas en escena, grandes éxitos musicales y un mensaje de libertad, diversidad y respeto que no dejará indiferente al público. En esta entrevista, Amores nos cuenta cómo nació el proyecto, los retos técnicos del montaje y qué significa para él llevar a su pueblo un musical de este calibre que se podrá disfrutar del 20 al 30 de diciembre.

cartel
00:00
Descargar

Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura10:41 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 15 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking