MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 15 DIC 2025 | 13:50
Entrevista con Juan Gabriel Amores, director de "Priscilla. Reina del Desierto" antes de su estreno en Campo de Criptana
El compositor y director criptanense Juan Gabriel Amores se pone al frente de la ambiciosa producción de "Priscilla, reina del desierto" que la Asociación Cultural DoceVientos estrenará estas Navidades en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana. Un espectáculo con más de 100 personas en escena, grandes éxitos musicales y un mensaje de libertad, diversidad y respeto que no dejará indiferente al público. En esta entrevista, Amores nos cuenta cómo nació el proyecto, los retos técnicos del montaje y qué significa para él llevar a su pueblo un musical de este calibre que se podrá disfrutar del 20 al 30 de diciembre.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura10:41 min escucha
"A 14.000 km de Madrid hay un protagonista: Jose Antonio Kast, un tipo razonable, que ha conseguido unir a toda la derecha chilena"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h