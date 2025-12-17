COPE
17 DICIEMBRE 2025 | CARGANDO LA SUERTE

En este programa especial de Navidad, Manuel del Moral analiza en la editorial las bases de lo que puede ser la próxima temporada en la provincia de Ciudad Real.

Redacción COPE Castilla-La Mancha

Toledo - Publicado el

1 min lectura76:53 min escucha

Analizamos con Víctor Dorado Prado lo acontecido en el tentadero solidario que se celebro el pasado domingo en la Plaza de Toros de la capital, organizado por la Escuela de Tauromaquia de Ciudad Real.

Charlamos con los protagonistas, los maestros Paco Alcalde, Sánchez Puerto, Víctor Puerto, Aníbal Ruiz y Carlos Aranda y la joven promesa Víctor Sánchez Margotón.

Y cerramos el programa con la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real.

Dirige y presenta, Manuel del Moral.

