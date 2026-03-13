Enzo Loiodice: "El equipo llega con la confianza alta para afrontar el tramo final de la temporada"

Enzo Loiodice ha expresado su optimismo sobre el estado actual de la UD Las Palmas. El centrocampista francés considera que el equipo llega con la confianza alta para afrontar el tramo final de la temporada. "Creo que es el mejor momento para empezar esa línea", ha asegurado, destacando que el vestuario está preparado para la "última racha para acabar bien el año".

Claves contra el Albacete

Preguntado por las claves para el próximo encuentro contra el Albacete, Loiodice ha subrayado la importancia de mantener la solidez defensiva. "Ellos son un equipo que centran bastante, así que vamos a tener muchos duelos", ha analizado. Para el francés, será fundamental "estar muy muy agresivos" y, al mismo tiempo, "seguir en la línea en el juego" que ha permitido al equipo generar numerosas ocasiones.

El ascenso, "muy probable"

Sobre la posibilidad del ascenso directo, que hace unas semanas parecía lejana, Loiodice se ha mostrado convencido. "No te voy a decir un porcentaje, pero creo que es muy probable", ha afirmado. Atribuye esta confianza a la experiencia del equipo, con "muy buenos jugadores que han jugado ya en primera división", y a la serenidad del vestuario: "Las cosas pueden pasar rápidamente, pero dentro del vestuario veo mucha calma".

Hemos demostrado que tenemos también carácter para que la gente sepa que estamos aún en esta carrera" Loiodice Jugador de la UD Las Palmas

La confianza de Luis García

El jugador también ha reflexionado sobre la mala racha que el equipo ha dejado atrás, encadenando dos victorias con siete goles a favor y cero en contra. En su opinión, el equipo "ha suplido seguir en esa línea, confiar y creer". Para Loiodice, estas victorias son una reivindicación: "Hemos demostrado que tenemos también carácter para que la gente sepa que estamos aún en la carrera para acabar en primera división".

A nivel personal, Loiodice ha reconocido que se encuentra en un gran momento, en parte gracias al respaldo del entrenador. "Luis García ha confiado mucho en mí", ha comentado. El francés define al técnico como alguien que "ha sabido proponer su identidad" pero que también "se puede adaptar". "Cuanto tú juegas, cuanto tú sientes la confianza. Eso te da confianza y claro que con el tiempo mi mejor nivel va a llegar", ha concluido.