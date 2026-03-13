Extremadura activa un plan de 2,5 millones para afianzar su récord exportador

La Junta de Extremadura, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, ha presentado el cronograma de actuaciones de promoción internacional para 2026. El plan, dotado con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, tiene como objetivo impulsar la presencia exterior del tejido productivo regional y beneficiar a más de 430 empresas extremeñas, un 42 % más que el año anterior.

Este programa se enmarca en un momento histórico para el comercio exterior de la comunidad, que en 2025 batió su récord histórico de exportaciones al superar por primera vez los 4.000 millones de euros, con un crecimiento del 22,4 %. Según el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, estas cifras "reflejan sin duda el dinamismo del tejido empresarial extremeño y evidencian la necesidad de seguir fortaleciendo" los instrumentos de proyección internacional.

Una alizanza para multiplicar el impacto

El consejero ha destacado que el cronograma es fruto de la colaboración público-privada y la coordinación institucional. "No se trata solo de sumar acciones, sino de alinear estrategias para ofrecer a las empresas extremeñas una oferta global ordenada y coherente en materia de internacionalización", ha afirmado Santamaría durante la presentación.

Dar el salto internacional no es solo una decisión empresarial, sino que es una estrategia de futuro, una estrategia de región" Mariano García Sardiña Presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García, ha señalado que la coyuntura global, marcada por la incertidumbre geopolítica, hace más necesario que nunca "agudizar el ingenio y trabajar mucho más coordinadamente". Para García, "dar el salto internacional no es solo una decisión empresarial, sino que es una estrategia de futuro, una estrategia de región".

54 actuaciones en mercados estratégicos

El plan contempla un total de 54 actuaciones de promoción fuera de España, que incluyen ferias internacionales, misiones comerciales, presencias estratégicas y visitas profesionales. Las acciones se desarrollarán en mercados de Asia, países árabes, África, Europa, Norteamérica y Sudamérica, y toda la información está ya disponible en el portal Extremadura Exporta.

Dentro del programa PyME Global, la Cámara de Badajoz impulsará 24 actuaciones para unas 200 empresas, con foco en sectores como el agroalimentario, las renovables y la defensa. La Cámara de Cáceres, como ha explicado su presidente, Gabriel Álvarez, destinará más de 450.000 euros a 14 acciones para 124 empresas, con especial atención a ferias europeas de referencia como Prowain o Sial París y a la diversificación en mercados asiáticos.

Cada recurso debe traducirse en más oportunidades, más contactos y más negocio para nuestras empresas" Guillermo Santamaría Consejero de Economía en funciones

El consejero ha insistido en que la gestión del presupuesto se hará con un "criterio claro de eficiencia y responsabilidad". "Evitar duplicidades, aprovechar sinergias y maximizar el retorno de cada euro público es una prioridad, porque cada recurso debe traducirse en más oportunidades, más contactos y más negocio para nuestras empresas", ha sentenciado.

La incertidumbre geopolítica, en el punto de mira

Preguntado por la inestabilidad en Oriente Próximo, Santamaría ha aclarado que el calendario está "vivo" y se adaptará para no comprometer la seguridad. El mayor impacto, según ha matizado Gabriel Álvarez, no procede tanto del volumen de exportaciones a la zona, que es "muy limitado", sino del encarecimiento del petróleo y de los fletes marítimos, que podría ralentizar el comercio internacional globalmente.

En este contexto, el consejero ha instado al Gobierno central a tomar medidas urgentes ante la escalada de precios del combustible, donde los impuestos suponen casi el 50 % del coste. "Desde nuestro punto de vista, la solución pasa por una bajada de impuestos generalizada y ayudas directas a sectores especialmente afectados, como el transporte o el agroalimentario", ha concluido.