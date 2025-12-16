Arroyo presiona a Sepes para que ponga fin al bloqueo de la ZAL de Los Camachos

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha criticado duramente a la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes) por mantener bloqueada la ZAL de Los Camachos. Según Arroyo, esta situación está provocando la pérdida de "oportunidades cada día que pasa" de promotores e inversores que desean instalarse en el municipio, ha manifestado tras participar en el Consejo de Administración de la APC.

Sepes no mueve ficha sobre la ZAL de Los Camachos" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

Múltiples ofertas sin respuesta

Ante el bloqueo persistente, Arroyo ha señalado que se ha llegado a un punto en el que han instado a Sepes a tomar una decisión definitiva. "Les hemos dicho, oye, si no quieres llegar a ningún acuerdo con nosotros, entonces empieza tú a gestionar ese suelo". La alcaldesa subrayó que "Cartagena no puede esperar al desarrollo de ese suelo industrial" debido a la alta demanda de empresas.

La alcaldesa ha explicado que ha habido múltiples ofrecimientos y se han valorado "distintas fórmulas para poder desbloquear la adquisición de los terrenos". Sin embargo, la respuesta de Sepes siempre ha sido negativa. "Siempre Sepes ha puesto pegas, algún tipo de reparo, siempre", lamentó Arroyo, refiriéndose a los intentos de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y el Puerto por llegar a un acuerdo.

Cartagena no puede esperar más al desarrollo de ese suelo industrial" Noelia Arroyo

La intervención del Puerto

La regidora recordó que el único avance se produjo cuando el Puerto de Cartagena adquirió parte de los terrenos como fórmula de desbloqueo. "El único acuerdo que se desbloqueó fue cuando el puerto tomó la decisión de adquirir estos primeros terrenos", matizando que esta fue una solución temporal mientras se esperaba una decisión global por parte de Sepes, que es "el propietario del suelo".

Finalmente, Arroyo ha insistido en que la responsabilidad recae completamente sobre Sepes. La entidad estatal es la que "tiene que decir si quiere gestionarlo directamente o quiere adquirir un acuerdo con la Comunidad Autónoma", concluyó, destacando la urgencia de la situación para el futuro económico de Cartagena.