No es Londres, pero....Lugo registra el mayor número de días con niebla en otoño desde hace 35 años

En los tres meses de otoño hubo 42 días de niebla en el entorno de Lugo

Lugo ha vivido un otoño de récord en lo que a niebla se refiere. Según el último balance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la provincia ha registrado el mayor número de días de niebla de los últimos 35 años durante el trimestre que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Un récord de 42 días

El dato concreto procede de la estación de Rozas, ubicada en el municipio lucense de Castro de Rei a unos 442 metros de altitud. En este punto de medición, se han contabilizado un total de 42 días con niebla en el otoño que está a punto de terminar.

Esta cifra supera las 40 jornadas que se documentaron en 1990, el año que hasta ahora figuraba en los registros de la AEMET como el anterior valor más alto.

La agencia dispone de datos meteorológicos registrados desde el año 1951, lo que subraya la importancia de este nuevo récord.