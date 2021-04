UCLM Rural, la gran apuesta de la universidad regional contra la despoblación

Aunque formalmente el tratamiento ha podido cambiar tras ser nombrado rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde quiere seguir siendo la misma persona y vincularse a los proyectos que como profesor o como vicerrector han requerido su atención.

Garde fue investido oficialmente el pasado 26 de marzo en Ciudad Real, pero desde su apabullante victoria electoral en diciembre, ya ha conseguido poner en marcha algunos proyectos nuevos, "medidas que formaban parte de nuestro programa electoral que ahora son de gobierno. Por ejemplo, según explica-, se ha puesto en marcha por primera vez una Comisión de Ética en Investigación para las Ciencias Sociales -solo existía para las ciencias experimentales-".

Aunque de estas primeras decisiones, la de poner en marcha el programa 'UCLM rural' parece la más atrevida y beneficiosa. Según cuenta el rector, "es la contribución de la Universidad regional en la lucha contra la despoblación y que contempla diversas medidas para compensar esa desigualdad promoviendo el empleo y fomentando la realización de prácticas en empresas e instituciones localizadas en zonas rurales". Precisamente a este programa se siguen sumando instituciones y la Diputación Provincial de Albacete ha sido la última en hacerlo.

Motivos para elegir UCLM

Este mes de abril es importante en la UCLM ya que está en marcha el proceso de admisión de alumnos. Como resulta lógico, este año no hay visitas presenciales a las escuelas y facultades "será virtual tanto para los estudiantes como para sus familias. Se conectarán profesores, equipos directivos de los centros y a los futuros alumnos, pero estoy seguro -explica Garde- de que podrán comprobar que esta es una gran universidad, una universidad de cercanía y con un hecho diferenciador con respecto a otras y que es la presencialidad, que supera el 90% de la actividad y que además se ha demostrado como una apuesta segura, costosa y que ha necesitado de un gran esfuerzo, pero segura".

Otros proyectos importantes

Julián Garde contaba para COPE otros objetivos de ese programa que le llevó al triunfo en las elecciones, empezando por las ayudas de emergencia "que sirven para echar una mano en situaciones sobrevenidas y que permiten a determinados estudiantes que no pueden hacer frente al pago de las fracciones de sus matrículas, poder seguir cursando sus estudios. Si no hiciéramos ese esfuerzo, y si hay que ampliar las ayudas, se hará, la universidad perdería parte de su sentido como ascensor social. Además -añade- el que se queda fuera, no suele volver al sistema".

Otras dos apuestas personales importantes son la investigación y el deporte. En el primero de los casos, ya como vicerrector tuvo la oportunidad de implementar distintos programas, dedicando ya en su día un porcentaje importante del presupuesto (20% excluyendo gastos de personal). Ahora lo que corresponde es incrementar la aportación y centrarlo en las personas, es decir, ampliar la plantilla de personas que se dedican a la investigación.

En cuanto al deporte, Julián Garde que es habitual practicante de la natación, desea impulsar los programas deportivos ya implantados en la UCLM, al tiempo que, al estilo norteamericano, tratar de unir deporte federado y universidad con el fin de poder compaginar y conciliar vida universitaria y deporte, aunque se puede hacer extensivo a la música o la cultura”.