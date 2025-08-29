Tamara: "Entre Francisco y yo hay química en el escenario porque hay respeto y admiración mutua"

El 7 de septiembre no solo marca el inicio de la Feria de Albacete, también es el día de una cita musical muy especial. La gira Únicos, protagonizada por Tamara y Francisco, aterriza en la Caseta de los Jardinillos con un concierto que promete ser inolvidable.

Tamara nos cuenta que esta colaboración llevaba tiempo gestándose: “Los teníamos en la mente desde hace mucho tiempo, años, ¿eh? Pero nunca nos poníamos de acuerdo hasta que el año pasado dijimos: vamos a hacer la gira ya de una vez".

La complicidad entre ambos artistas es evidente, y eso se refleja en el escenario: “Hay unión, pero porque yo creo que hay un respeto mutuo, una admiración mutua. Hay mucha confianza. Entonces eso en escenario se transmite, ¿no? Se ve todo como muy fluido y muy natural”.

La gira finalizará en Barcelona a finales de septiembre, pero aún quedan varias fechas por delante: “ queda todavía de gira, ya que después de Albacete aún habrá conciertos y terminaremos en Barcelona a finales de septiembre"

Sobre el repertorio que ofrece este concierto de la gira Únicos, este incluye los grandes éxitos de ambos cantantes y algunos duetos que, según Tamara, son los momentos más mágicos del espectáculo: “El público va a encontrar casi siempre todos los éxitos de Francisco, de Tamara y algunos duetos sorpresas, que siempre son los más mágicos”.

Tamara y Francisco, química en escena

Además de la gira conjunta, tal y como nos ha contado en COPE Albacete, la sevillana sigue trabajando en su carrera en solitario y en ese disco-celebración (25 Años) en el que se han ido desgranando canciones como Bésame el 14 de febrero, incluyendo una en portugués y temas como Por debajo de la mesa y Si nos dejan:

Una vida sobre el escenario

Tamara comenzó su carrera muy joven, prácticamente siendo una niña y ahora, a los 41 años ya celebra un cuarto de siglo en la música: “Con 11 años salí en programas de Talent Show y ya con 14 estaba sacando mi primer álbum, que fue en 1999. Tengo 25 años de carrera y creo que he estado más encima de un escenario que fuera de él. Es lo que quería, cumplír un sueño y tuve la suerte de que me dieron la oportunidad muy joven”.

No es la primera vez que Tamara actúa en Albacete y ella misma reconoce que tiene una relación especial con la Feria: “Me lo conozco bien porque he venido muchas veces a la Feria y este año espero poder disfrutar un poco más de la ciudad porque voy a ir un día antes del concierto. A ver si el mismo día del concierto por la mañana puedo dar un paseo por ahí”.