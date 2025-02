Miguel Zamora, sobre el Carnaval de Tarazona: "No es solo una fiesta, es nuestra historia"

Cada año, Tarazona de la Mancha se transforma con su Carnaval, una fiesta única en España cuyo reconocimiento va más allá de la diversión. Durante estos días, la población se triplica y las calles se llenan de música, color y tradición. Es el único Carnaval declarado Bien de Interés Cultural, un título que refleja su valor histórico y su impacto en la identidad del pueblo.

El Carnaval de Tarazona de la Mancha es una de las celebraciones más esperadas y emblemáticas de Castilla-La Mancha. Declarado de Interés Turístico Regional, este evento destaca por su historia, tradición y la participación masiva de vecinos y visitantes.

Un carnaval con historia

Los orígenes del Carnaval de Tarazona de la Mancha podrían remontarse a la época medieval, aunque las primeras referencias escritas datan del siglo XVI. En 1894, se encuentra la primera mención oficial en un acta municipal. A lo largo del tiempo, esta festividad ha vivido momentos de esplendor y también prohibiciones, como durante la dictadura, cuando los tarazoneros desafiaban las normas disfrazándose a escondidas. Hoy, el Carnaval sigue más fuerte que nunca, siendo el orgullo de su gente.

El alcalde de Tarazona de la Mancha, Miguel Zamora, destaca el arraigo de esta festividad: "Nuestro Carnaval es una seña de identidad para los tarazoneros. No es solo una fiesta, es parte de nuestra historia y de nuestro sentir como pueblo". Además, subraya la importancia del reconocimiento oficial: "Que sea el único Carnaval declarado Bien de Interés Cultural en España es motivo de orgullo y un aliciente para seguir preservando esta tradición".

Las Características que lo Hacen Único

Este Carnaval no es simplemente una sucesión de disfraces y desfiles. En Tarazona de la Mancha, se trata de representar personajes e improvisar pequeñas actuaciones en la calle, lo que convierte cada rincón del municipio en un escenario vivo de humor y creatividad.

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, también ensalza la singularidad del Carnaval: "No hay nada igual en España. Aquí la gente no solo se disfraza, sino que vive el Carnaval desde dentro, con ingenio y dedicación. Es un espectáculo espontáneo que atrapa a cualquiera que nos visite".

SUS PEÑAS

El Carnaval no sería lo mismo sin sus peñas, que cada año dan color y alegría a las calles. Entre ellas, destaca "El Remodescontrol", nacida de la unión de dos peñas previas: "Las Descontrolás" y "El Remojón". Además, a lo largo de los años han surgido personajes icónicos como Felipe "El Albañilejo", con su caña de pescar caramelos, o "El Rojete", conocido por su clásico disfraz de Cantinflas.

Carmen López, carnavalera de toda la vida y pregonera, recuerda con nostalgia: "Desde pequeña me disfrazaba con lo que encontraba por casa, porque aquí lo importante no es el traje, sino la actitud. No hay edad para el Carnaval, es una tradición que pasa de generación en generación".

Carnavalero de Honor: Pepico, un Icono de la Fiesta

En la edición de 2025, el honor de ser "Carnavalero de Honor" recae en José González, conocido cariñosamente como 'Pepico'. Con 92 años 79 disfraces en su haber, es un referente del espíritu festivo del pueblo. Desde su clásico traje de "chulapo madrileño" hasta su disfraz de colegial en el Día Infantil, Pepico encarna la pasión y entrega que define el Carnaval de Tarazona.

Pepico recuerda con emoción cómo ha cambiado la celebración a lo largo de los años: "Del Carnaval de antes a ahora, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Antes nos juntábamos cuatro o cinco amigos y recorríamos las calles, luego otra cuadrilla, y otra... Y así empezábamos a hacer el Carnaval. En aquellos años, llevábamos un bombón de cuerva en unos vasos de cristal, porque entonces no existía el plástico. Ahora, la gente se fija hasta en la fecha de caducidad, antes nadie miraba eso".

Sobre su experiencia, añade: "He sido presidente de la comparsa El Trago, he tenido una tienda y también organizaba viajes cuando no había agencias. Siempre he llevado el nombre de Tarazona con orgullo por todas partes".

Para las nuevas generaciones, Pepico deja un consejo: "No hace falta decirles nada, porque todos llevan el Carnaval en el corazón. Ahora mismo, en todas las casas se están haciendo disfraces, cada uno preparando el suyo con ilusión. Tarazona es feliz cuando llegan los Carnavales".

El impacto en la economía local

El Carnaval es también un motor económico para la localidad. Comerciantes y hosteleros ven aumentar sus ventas, con sectores como la moda, la artesanía y la gastronomía entre los más beneficiados. Además, la fiesta atrae a miles de visitantes, generando un gran impulso para el turismo y la economía local.

Miguel Zamora destaca este impacto: "Durante estos días, nuestros bares, restaurantes y tiendas reciben un impulso increíble. Es un beneficio para toda la comunidad".