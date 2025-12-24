De Kenia a Vietnam: Ricardo, el hombre que atesora más de 300 nacimientos únicos en Albacete

La colección de Ricardo Beléndez supera ya los 310 nacimientos de todo el mundo, un conjunto que va desde piezas del tamaño de un llavero hasta elaborados montajes artísticos. Lo que comenzó como una tradición familiar ha evolucionado hasta convertirse en una impresionante muestra de arte popular global, unida por una idea que le reveló su amigo Juan Ramírez de Lucas: el cristianismo es la única religión que adapta la imagen de su dios a las costumbres y razas de cada pueblo.

El origen de una pasión

Aunque en su casa siempre hubo afición por los belenes, el verdadero inicio de su colección fue un regalo inesperado. Su tío Paco, misionero en África, le envió un belén de bronce desde Burkina Fasso. “Aquello me inspiró”, reconoce Beléndez. Más tarde, su amistad con el coleccionista Juan Ramírez de Lucas y el obsequio de un diminuto belén de ganchillo en una exposición en Madrid consolidaron su vocación.

Fue Ramírez de Lucas quien le hizo ver la singularidad de los nacimientos cristianos. Beléndez recuerda sus palabras como una revelación: “Es la única religión del mundo donde, en este caso, Jesús es adaptado a las costumbres, razas de los pueblos”. Esta idea, la de poder ver a un Jesús negro, esquimal o peruano, es el motor que impulsa su afán coleccionista.

Joyas de cinco continentes

Cada pieza de la colección tiene una historia. Beléndez siente un cariño especial por el primero que le envió su tío, pero también por uno llegado de Senegal cuatro años después de que se lo encargara a un artesano local. Otro de sus favoritos es uno de Kenia hecho de paja, adquirido en un proyecto de comercio justo para ayudar a un colectivo.

Entre las piezas más singulares se encuentra un belén de Vietnam formado por conos de barro pintado, del que dice que “para interpretar que soy Belén hay que echarle ganas”. También destaca uno procedente de la India, tallado en una roca basáltica con una estética “medio persa”, y un tríptico pintado de Etiopía que representa una natividad sin San José. Esta diversidad de materiales y estilos, desde la cerámica al papel de plata, es uno de los grandes atractivos de su recopilación.

rbelendez Belén artesano de Albacete

Más allá del nacimiento, Beléndez procura incluir a los Reyes Magos y valora especialmente la representación de la Huida a Egipto. Para él, esta escena representa a “el Jesús emigrante, Jesús que tiene que ir a otro lugar”. Esta visión conecta su fe con la realidad de la migración, un pilar del Evangelio que considera esencial.

Una colección de museo

Aunque guarda sus tesoros en la antigua cochera de la casa de su madre, la colección ha sido expuesta en varias ocasiones. La más importante fue en el Museo de la Merced de Ciudad Real, donde se mostraron más de un centenar de piezas. Su aspiración no es otra que seguir ampliando su visión del mundo a través de los belenes y conseguir ejemplares de países como China o Japón.

rbelendez Belén de Senegal.

rbelendez Belén de Indonesia.

Esta historia forma parte de Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país. En el audio completo puedes escuchar relatos de pueblos y ciudades, de personas que mantienen vivas las tradiciones y de quienes acompañan, cuidan y están presentes cuando más se necesita, especialmente en Navidad. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento y para descubrir las distintas formas de vivir la Navidad en España.

