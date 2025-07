José Miguel Mollá: "Espero del PP lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos y sacar adelante muchos buenos proyectos para Caudete"

Ocho años después, José Miguel Mollá volverá este sábado a ser alcalde de Caudete. El cambio en el bastón de mando de la quinta localidad de la provincia no sería noticia si Mollá no hubiera cambiado de partido político de aquella primera incursión política a la actual. En 2011, Mollá era el cabeza de lista por el PP, mientras que en 2023 lo era por Vox.

En declaraciones a COPE Albacete Mollá nos ha explicado que sus sensaciones ante esta nueva experiencia en la alcaldía de Caudete no son las mismas que hace 14 años "porque la primera vez, la palabra lo dice, siempre es la primera vez. Ahora, la visión es muy distinta porque las circunstancias económicas de entonces tampoco son las de ahora. Entonces, la deuda era de más de doce millones de euros, más que el presupuesto que manejábamos para el municipio y eso es muy duro de manejar. Ahora -añade- todo es muy distinto y la sintonía es buena".

la imputación

En 2017 José Miguel Mollá tuvo que dejar la alcaldía ante la moción de censura que se le venía encima. La razón estaba en la imputación que por prevaricación recayó sobre él. El caso se alargó hasta que fue absuelto finalmente, aunque según nos ha confesado "los cuatro años que yo pasé no se los deseo a nadie... Por muchos motivos, empezando porque me quedé con una mano delante y otra atrás. Estuve viviendo, o malviviendo, con lo poquico que tenía. Aunque lo peor no fue eso, lo peor de todo es encontrarte con gente por la calle que te señala, que te mira mal. Y quizás yo personalmente, eso lo llevo muy distinto. a, por ejemplo, como lo llevaba mi mujer o mis hijos, o mis hermanos, o mis sobrinos. ¿Por qué? Porque ellos se sienten también señalados, se sienten mirados mal y ellos no tienen culpa de nada".

José Miguel parece haber pasado página de todo aquello y solo piensa en todo lo bueno que pueda hacer por Caudete y para ello espera la misma lealtad que ellos han tenido con el Partido Popular en estos últimos dos años: "el Partido Popular ha contado con nuestro apoyo, salvo en una cosa, en la planta del biogás. Entonces, yo no puedo por menos que esperar lo mismo de ellos."

Y como proyecto estrella o más inmediato Mollá deja claro que la adquisición de un nuevo pozo de agua para Caudete tiene que ser prioritario y así evitar los problemas de salubridad que surgieron hace algún tiempo".

Siente la responsabilidad

José Miguel Mollá va a ser arropado este sábado por diputados nacionales, regionales y provinciales de Vox y él tiene claro que tiene "una responsabilidad muy grande sobre mis hombros y voy a intentar, como no puede ser de otra manera, poner todo mi saber y toda mi experiencia para que esto se traduzca en una buena gestión y en una buena imagen de cara a todos los españoles".