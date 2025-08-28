Horarios, líneas y frecuencias del servicio especial de autobús en la Feria de Albacete 2025

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha invitado a la ciudadanía de Albacete y a quienes visiten la ciudad durante Feria, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, a utilizar el servicio especial de transporte colectivo que el Ayuntamiento activará nuevamente para facilitar los desplazamientos.

Navarro reafirmó el compromiso del equipo municipal con la mejora continua de este servicio, que en la edición anterior superó los 100.000 usuarios, incrementando su uso un 7,5% respecto a 2023 y un 50% frente a 2022. Este año se reforzarán las líneas F-1 y F-3 durante fines de semana y festivos, sumando vehículos en los tramos de mayor demanda.

Las cuatro rutas disponibles serán:

F-1: desde calle Almansa, 10 (Facultad de Medicina)

F-2: desde calle José Isbert, 12 (Polígono San Antón)

F-3: desde Paseo Simón Abril (frente a Arquitecto Vandelvira)

F-4: también desde calle Almansa, 10

Los horarios varían según el día, comenzando el 7 de septiembre de 23:00 a 7:00 h, y ajustándose en función de la jornada festiva o laboral hasta el 17 de septiembre.

Para mejorar la accesibilidad, se mantendrá la parada en calle La Roda, 4 para la F-2, y se instalará una tarima en la F-1 en su acceso por Arquitecto Julio Carrilero. El precio del billete se mantiene en 1 euro, y se aceptan todos los títulos de viaje vigentes.

Las líneas A y H modificarán sus recorridos por cortes de tráfico en calles Feria, Toreros y Arquitecto Julio Carrilero. Se han establecido nuevas paradas en calles San Sebastián, Ramón Menéndez Pidal y La Roda, mientras que otras quedarán fuera de servicio temporalmente. Las líneas B, C y D también ajustarán su trayecto, girando por Doctor Ferrán y Pedro Martínez Gutiérrez.

Además, se habilitarán nuevas paradas de taxi en Avenida de los Toreros y Hermanos Jiménez, y se ampliará el estacionamiento para vehículos con tarjeta de accesibilidad, permitiendo el acceso de 40 coches más por calle García Mas.

También transporte desde las pedanías

Por último, se pondrán en marcha cuatro rutas especiales para conectar las pedanías con la ciudad durante la Feria:

R1: Argamasón–Santa Ana–Albacete

R2: Los Anguijes–El Salobral–Aguas Nuevas–Albacete

R3: Casa de las Monjas–Cerro Lobo–Abuzaderas–Campillo de las Doblas–Albacete

R4: Albacete–Tinajeros–Albacete