Detenido un hombre por quemar su casa para que el fuego alcanzara la de sus padres

Efectivos de la Guardia Civil de Albacete han rescatado a un matrimonio de mediana edad a consecuencia de un incendio producido en un bloque de viviendas de Tarazona de la Mancha. Las investigaciones han permitido identificar, localizar y detener al presunto autor, que ha resultado ser el hijo de los afectados.

Según el Equipo de Policía Judicial de La Roda, el detenido provocó el fuego en su propia casa, ubicada en la planta baja, con la intención de que se propagara a la segunda planta, donde vivían sus padres. Previamente, el individuo había amenazado y agredido a su progenitora.

Un rescate a través de una ventana

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COC) recibieron el aviso del incendio a través del teléfono de urgencias 062. Varias patrullas se desplazaron al lugar y, al llegar, observaron cómo la planta baja estaba en llamas e intentaron sofocar el fuego con extintores a través de una ventana.

Al saber que había dos personas en la planta superior y ante el riesgo de inhalación de humo, la elevada temperatura y el peligro de derrumbe, los agentes procedieron a su rescate. La operación se ha realizado a través de una ventana y con unas escaleras cedidas por los vecinos de las viviendas colindantes.

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Colaboración ciudadana y atención médica

En el suelo se han colocado mantas y colchones para amortiguar una posible caída. La Guardia Civil ha destacado la colaboración ciudadana, que ha sido clave para que la evacuación se realizase de forma rápida y segura. Los bomberos del SEPEI de La Roda se han encargado de las labores de extinción.

Las personas rescatadas han sido examinadas por los servicios médicos del SESCAM en el lugar, sin resultar afectadas por el humo. El Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha les ha facilitado un alojamiento provisional para pasar la noche.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de La Roda.