Casas y Amador presentan una feria cumplidora y sin sorpresas

Por Lorenzo del Rey - COPE Albacete

Ya se conocen los carteles más madrugadores de este repóquer de ferias que ha confeccionado la UTE en este lustro para el coso de la calle Feria.

En una gala difícilmente mejorable por su puesta en escena, por forma y fondo, se dio a conocer la última feria del contrato actual. Así, en estos cinco años de gestión, y hablando de los carteles tras su presentación, su línea es ascendente, logrando su punto más álgido de brillantez en 2023. ¿Y los de 2025? Pues da la sensación de que falta ambición a la hora de plantear un abono sorprendente. Y más aún siendo el último año de gestión donde se supone que se va abonando el terreno de cara a un nuevo proceso de adjudicación.

Los carteles de este año, en conjunto, son cumplidores, con un par de días con mayor tirón y siendo el resto entre buenos y correctos, sin más, echando en falta un mayor remate global, traducido en varios "guiños" como hiciera Emilio de Justo anunciándose con La Quinta estos últimos años. Así, vistas las diez tardes de toros, nos queda un serial sin sobresaltos -no hay ausencias graves- ni tampoco hay sorpresas. Ni para bien ni para mal. Enfatizando esto último porque, acertadamente, la empresa no ha contado con despedidas de diestros tras tantos y cuantos años que no mejorarían la nota final del ciclo septembrino.

Continuando con el análisis de la Feria, las figuras van arropadas entre ellas y ninguna se anuncia con las ganaderías de la diversidad de encastes, lo que hace que las corridas de los "grises" se queden algo descafeinadas. Están los toreros que por nacimiento u adopción son considerados locales -Pinar, Navalón y Peñaranda- y hace doblete José Fernando Molina, actual triunfador de la Feria de Albacete. Toreros emergentes y triunfadores también se acartelan, contando con Fortes, Fernando Adrián y Borja Jiménez, lo que da más lustre al abono.

En resumen, no hay quinta feria mala a la espera de que las buenas expectativas generadas por los hierros anunciados se traduzcan en corridas de encastado juego y de gran trapío. Porque si Albacete es y sigue siendo la gran feria de septiembre -y de las punteras todo el año- es por su elenco ganadero. Que así sea. Valor, y al toro.

Las combinaciones son las siguientes:

8 de septiembre. Toros del Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón.

9 de septiembre. Novillos de Montealto para Manuel Caballero, Aarón Palacio y Nicolás Cortijo, que debuta con picadores.

10 de septiembre. Novillos de López Gibaja para El Mene, Javier Zulueta y Alejandro Quesada.

11 de septiembre. Toros de Santiago Domecq para Sebastián Castella Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez.

12 de septiembre. Toros de Victoriano del Rio para José Mari Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega.

13 de septiembre. Toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey.

14 de septiembre. Toros de Los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

15 de septiembre. Toros de La Quinta para Fernando Adrián, Molina y Alejandro Peñaranda.

16 de septiembre. Toros de Jandilla para Daniel Luque, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

17 de septiembre. Toros de Victorino Martín para Rubén Pinar, David Galván y Ginés Marín.