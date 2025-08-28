La Barraca de Blasco Ibáñez se convierte en teatro de la mano de Marta Torres y Magüi Mira y se estrena este sábado en Albacete

El 69º Festival de Albacete y el Teatro Circo tienen este sábado 30 de agosto un acontecimiento teatral excepcional: el estreno mundial de La Barraca, obra cumbre de Vicente Blasco Ibáñez, adaptada por la dramaturga albaceteña Marta Torres y dirigida por la reconocida Magüi Mira. Esta producción, que combina talento local y figuras consagradas de la escena nacional, y que promete ser uno de los grandes hitos culturales del año.

La adaptación de Torres aborda con sensibilidad y actualidad los temas centrales de la novela: los conflictos por la tierra, los desahucios y las tensiones sociales, que siguen resonando en la sociedad contemporánea. “Es una novela que parece escrita ayer”, afirma la autora, quien destaca la vigencia de los temas tratados y la belleza del lenguaje original de Blasco Ibáñez.

El montaje cuenta con un reparto coral de gran potencia interpretativa, encabezado por Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riva. Todos ellos, bajo la dirección de Mira, conforman una fuerza escénica única que da vida a esta historia profundamente humana.

Reparto de la obra.

Los ensayos se vienen desarrollando en el Teatro Circo de Albacete, donde la compañía ha disfrutado de una residencia técnica que, según Torres, ha sido “un lujo” por la calidad del espacio y del equipo técnico. La escenografía, aún bajo secreto, promete sorprender al público por su carácter visual e innovador.

Tras el estreno, La Barraca iniciará una gira por Castilla-La Mancha, con paradas en Valencia, Euskadi, Granada y Madrid, donde estará seis semanas en primavera de 2026. La producción cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Albacete, apoyos que Marta Torres considera fundamentales para sacar adelante un proyecto de esta envergadura.

APOYO institucional

En el diálogo que hemos mantenido en COPE Albacete, Marta Torres ha querido destacar los apoyos que últimamente están teniendo sus proyectos. "Por ejemplo, La Barraca está coproducida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y tiene una ayuda a la producción importante sin la cual no podríamos ponerla en pie", añadiendo que "también hay que dar las gracias al Ayuntamiento, porque en los últimos años me siento muy respaldada y muy valorada, y en todo lo que hacemos siempre muestran mucho interés!.

El estreno tendrá lugar este sábado 30 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Circo, con entradas a la venta en Globalentradas, marcando un momento histórico para el teatro albaceteño y para la recuperación escénica de una obra que, más de un siglo después, sigue interpelando al espectador con fuerza y emoción.