"Hay que colocar a la provincia de Albacete donde se merece"

Trabaja desde hace 27 años en Sierra Nevada en un grupo de rescate de alta montaña. Es esquiador, aventurero y hasta ahora más conocido por su actividad televisiva en programas como Supervivientes o en Planeta Calleja. Se llama Rafael Fernández Lomana y desde finales de marzo es el candidato de VOX al Congreso por la provincia de Albacete.

En su primer envite en las urnas, él mismo reconoce que no tuvo oportunidad de darse a conocer ante los medios o a la ciudadanía. Eso ha cambiado y hoy ha pasado por los micrófonos de COPE Albacete para contar sus inquietudes políticas, su conocimiento de la provincia de Albacete y por qué VOX es, para él, la mejor alternativa para esta tierra.

Lomana le ha contado a Miguel Yeste que aceptó la propuesta de VOX porque "soy una persona inquieta y ante los problemas que tiene este país, no me podía quedar parada; no podía hacer política de barra de bar y tenía que pasar a la acción por mi país y por mi hija".

El candidato viene manteniendo contactos con distintos colectivos y en numerosos municipios de la provincia y ha hecho suyos los problemas de todas esas personas, empezando por la Sanidad: "no tenemos un hospital digno en la capital, pero es que en Hellín no es de recibo que no se haya terminado el Centro de Salud; las listas de espera no paran de crecer y aquí nadie hace nada. Por no hablar de las comunicaciones ya que no es de recibo lo que se tarda en venir desde Andalucía -donde trabajo- hasa Albacete por unas carreteras llenas de curvas después de haber prometido una autovía desde hace años.".

El número uno por VOX al Congreso dice ser una persona sencilla y práctica que luchará por una provincia "que tiene unas posibilidades tremendas pero que no están aprovechadas" y cerró diciendo que "nosotros sí hacemos lo que decimos y decimos lo que nadie se atreve a decir"..