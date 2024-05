Nacho e Isco entran en los planes de De la Fuente para estar en la lista final de la Eurocopa

Entramos en la cuenta atrás para la Eurocopa. Faltan 16 días para que comience la concentración de la Selección Española, 29 días para que se produzca el debut de 'La Roja' en la Euro ante Croacia, y quedan 10 días para que el seleccionador Luis de la Fuente de a conocer la lista de jugadores que representarán a nuestro país en el campeonato. Será el próximo 27 de mayo por la mañana cuando De la Fuente haga pública esa lista.

Isco se retira lesionado cuando volvía a sonar con fuerza para ir la Eurocopa El jugador malagueño no pudo acabar la primera parte tras una acción con Coco. Fue sustituido por Fekir. 16 may 2024 - 20:14

En el comienzo del programa de este jueves de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz ha dado alguna de las claves importantes de lo que será esa lista definitiva de Luis de la Fuente.

Por una parte, tanto el defensa del Real Madrid, Nacho Fernández, como el jugador del Betis, Isco Alarcón, entran en los planes del seleccionador para estar presentes en la lista final.

Con Isco hay que tener en cuenta una situación. En el encuentro de este jueves ante Las Palmas se retiró lesionado. En las primeras imágenes se ve como el malagueño se retiró cojeando y con hielo en su camino a los vestuarios.

Imagen del tobillo de Isco tras lesiones en el partido ante Las PalmasEFE

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini confirmó en la rueda de prensa postpartido que tendrán que hacerle pruebas para conocer el alcance de la lesión o si solamente se queda en un golpe en el gemelo.

Si la lesión de Isco no carece de gravedad estará en la lista de Luis de la Fuente, al igual que Nacho. El seleccionador atendió a Relevo y en ella también habló de Nacho y destacó lo siguiente: "Nacho vino y siempre ha estado cerca. Vendría no por las Champions que ha ganado o puede conseguir. Si tiene que venir es porque es un gran futbolista en este momento. No por lo que ha llegado a ser"

Isco ha hecho una temporada en la que ha ganado con creces estar en la próxima Eurocopa. El de Arroyo de la Miel no va desde junio 2019 con Robert Moreno. Por su parte Nacho estuvo en la Nations League y no ha vuelto a ser convocado.

Por otro lado, Miguel Ángel Díaz ha podido confirmar que la presencia del centrocampista canario del Barcelona, Pedri González, no está totalmente confirmada, mientras que otros jugadores como Ferran Torres o Marco Asensio sí que podrían en esa lista definitiva.

En cuanto a la presencia o no de Pedri en la lista, durante la retransmisión del Almería-Barcelona se produjo un debate sobre si habría que llevarlo o no, con opiniones de todo tipo.