Arrimadas: "No quiero una España dividida por territorios o de rojos y azules"

La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Barcelona, Inés Arrimadas, ha alabado el valor de la diversidad de España, defendiendo que "juntos" se está "mejor que separados". Por ello, ha subrayado que no quiere un país "separado por territorios, ni por bandos de rojos y azules, que es lo que quieren ahora algunos partidos" en España.

En un acto celebrado en un pub de Albacete con militantes y simpatizantes, Arrimadas ha manifestado que si hay un proyecto político que defiende la igualdad de todos los españoles, "vivan donde vivan", es Ciudadanos y se ha mostrado convencida de que hay muchos ciudadanos en Castilla-La Mancha "muy indignados" con PP y PSOE porque no cumplen lo que prometen y dicen "unas cosas en unos sitios y otras en otros".

La candidata por Barcelona ha concretado que hay "grandes retos" en el país, el primero es desbloquearlo y ponerlo en marcha y el segundo, acometer las grandes reformas necesarias, como la de la Educación, el desafío territorial o la lucha contra la corrupción, ha explicado.

A ese respecto, Arrimadas, que ha asegurado que el nacionalismo es "conflicto e inestabilidad", ha planteado que este ha tenido que ver en la desigualdad territorial que hay en España. Así, ha insistido en que "el único proyecto que apuesta por la igualdad de todos los españoles, respetando las identidades de cada lugar, es Ciudadanos".

Ha criticado también el bipartidismo y a los gobiernos del PP y el PSOE que ha tenido este país, a los que ha reprochado no haber hecho las reformas necesarias para eliminar los problemas del país, reclamando que no se sigan apoyando en las urnas estas opciones.

"El día que me enfrente a unas elecciones con encuestas muy buenas me voy a preocupar, siempre son malas", ha manifestado la candidata por Barcelona. Para Arrimadas, el interés en decir que a Cs "le va a ir mal" es porque quieren que Cs "no sea relevante, para volver a repartirse a los jueces y para volver a tapar los casos de corrupción, para volver a las andadas".