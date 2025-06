Si no tienes tiempo para hacer la compra y cocinar, hay una alternativa que usan más de 100 personas en Cantabria: "Es sencillamente fantástico..."

¿Sabías que hay más de 100 personas en Cantabria que consumen a diario el servicio a domicilio de platos de comida ya preparados?

Hay empresas que ofrecen una amplia variedad de menús semanales que incluyen entrantes, primeros platos, segundos y postres. Todo ello repartido en diferentes táperes, para su idónea conservación en la nevera durante 7 días.

¿Pero te has preguntado por qué cada vez es más habitual consumir este tipo de servicios? ¿Le falta tiempo a la gente para cocinar, o es que somos más vagos que antes y nos gusta comer a mesa puesta sin pasarte horas en la cocina? O simplemente sale a cuenta económicamente... ¿Se ahorra la gente dinero? ¿Nos sale más rentable comer de esta manera que hacer la compra mensual en el supermercado de toda la vida?

conoce por qué jorge usa este servicio

COPE Cantabria se ha interesado este lunes 23 de junio en dar respuesta a estas preguntas con Jorge Núñez, usuario del servicio de "Pide Como en Casa". Tiene 36 años, y ya lleva 3 meses comiendo de esta manera, tras una primera semana donde quiso ver cómo iba la experiencia: "Por temas laborales cambié de trabajo, y la verdad es que no tenía ni tiempo ni ganas para prepararme yo la comida. Empecé probando los tápers una semana, y me gustó tanto que ahora estoy suscrito a la suscripción de un mes, o sea que genial".

Para Núñez, "el servicio es muy fácil y muy sencillo. Te incluye un primero, un segundo, postre, y lo mejor que tiene es que tú eres el que elige el menú... Que un día te apetece, por ejemplo, espaguetis, pues los coges. Si un día te apetecen albóndigas, pues las coges. La comida es sana, está rica y te permite tener un control y un menú variado. Así que sí, para mí la comida es fantástica".

Pide Como en Casa Cocinero de "Pide Como en Casa" prepara la comida que luego irá al táper

precios y cantidad de comida

Una de las preguntas clave es si merece la pena contratar este servicio, comparándolo con el gasto en alimentación de un mes. Núñez deja claro que "en el tema de precios, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Para el servicio que es, que tú recibes la comida en casa y tú te la administras, es un servicio que a mi modo de ver es superbarato. Al fin y al cabo, tú eliges el plan que quieras, si 1, 2, 3 o 4 semanas, y al final gastas parecido, o menos, que si hicieses la compra semanal o mensualmente. El tema de precios está muy conseguido".

Concretamente, y poniendo ya cifras encima de la mesa, Jorge tiene contratado "el servicio mensual y me gasto 200 euros al mes, que es básicamente 50 euros a la semana. Y lo bueno es eso, que me ahorro el cocinar, y que estoy comiendo de lunes a viernes una comida que está buena, que está rica, y que encima la cantidad que te viene no te quedas con hambre para nada; al contrario, te viene una cantidad perfecta para seguir trabajando luego. O sea, que es sencillamente fantástico".

Pide Como en Casa Comida preparada en un táper

"lo recomiendo, sobre todo a estudiantes"

Dada la satisfacción absoluta con el servicio de esta empresa de comida a domicilio, Jorge Núñez recomienda que sigan su ejemplo los jóvenes que apenas tienen tiempo para estudiar, trabajar, hacer la compra y cocinar: "Yo recomendaría el servicio, sobre todo a los estudiantes. Yo no lo conocía, lo probé durante una semana y estoy tan contento que ya estoy suscrito al plan mensual. Así que sobre todo se lo recomiendo a los estudiantes..., que lo prueben una semana y luego decidan".