Dos muertos y un herido en un accidente en la N-627 a la altura de Montorio (Burgos)

A su llegada, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos personas, un hombre y una mujer, mientras la Guardia Civil se vio obligada a cortar totalmente la vía durante unos minutos

Redacción COPE Burgos

Burgos - Publicado el

1 min lectura

Dos personas han perdido la vida y una tercera ha resultado herida este viernes tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta registrada en el kilómetro 29 de la carretera N-627, a la altura del término municipal de Montorio (Burgos)

El siniestro se ha producido poco después de la una del mediodía, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando del accidente. Los alertantes informaban de que al menos dos personas estaban atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos implicados.

Desde la sala del 1-1-2 se dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico de Burgos rural, dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. Este último recurso fue finalmente anulado al confirmarse la gravedad de la situación en el lugar.

A su llegada, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de dos personas, un hombre y una mujer, mientras que una tercera persona fue atendida por heridas derivadas del impacto.

El accidente obligó a cortar parcialmente la vía en ese punto durante la intervención de los servicios de emergencia, mientras los Bomberos trabajaban en las tareas de excarcelación de las víctimas atrapadas y los agentes de la Guardia Civil regulaban el tráfico.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, a la espera de que los agentes de Tráfico determinen las circunstancias exactas del choque.

