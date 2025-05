Un aviso de Protección Civil hace sonar miles de teléfonos en un pueblo de Cantabria por un simulacro: "Mejor anticiparse..."

Santander - Publicado el 28 may 2025, 18:11 - Actualizado 28 may 2025, 19:20

Poco antes de las diez, muchos vecinos de Piélagos se han llevado un buen susto. Un sonido agudo, largo, que ha salido de los teléfonos móviles. No importaba si estaban silenciados, bloqueados o en modo 'no molestar'. Era imposible ignorarlo. En cuanto se activó, la pantalla se llenó con un mensaje de alerta y no desaparecía hasta que el usuario pulsaba el botón de aceptar. Más de uno se preguntó si estaba ocurriendo una catástrofe.

Sin embargo, no era más que un ensayo. Un simulacro de inundaciones, organizado por el Gobierno de Cantabria, en colaboración con el Ministerio del Interior, para probar su sistema de avisos masivos. La zona escogida: el entorno de Oruña y Vioño, en el municipio de Piélagos. ¿La razón? Históricamente, esta zona ha sido una de las más afectadas por las crecidas del río Pas.

Un gran despliegue

Lo que se estaba desarrollando esta mañana era uno de los mayores simulacros de emergencias que se han hecho en Cantabria en los últimos años. En total, han participado 22 instituciones, entre ellas la Guardia Civil, Cruz Roja, AEMET, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Protección Civil, servicios sanitarios, bomberos del Gobierno y de Torrelavega, policías locales, voluntarios y el 061. En conjunto, más de 180 personas movilizadas.

La operativa ha incluido búsquedas en el cauce del río Pas, evacuaciones simuladas de viviendas y del colegio Antonio Robinet, achiques, rescates con helicóptero y atención específica a personas con discapacidad. Se ha activado el Plan Especial de Inundaciones de Cantabria, el INUNCANT, con dos centros neurálgicos: el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) desde la sede del 112, y un Puesto de Mando Avanzado instalado en Vioño.

La directora general de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escobedo, ha liderado el operativo tras delegar la consejera de Presidencia desde Madrid. Explica que “lo que buscamos con estos ejercicios es que todo esté perfectamente engrasado, que los equipos sepan coordinarse y responder con rapidez. La clave es anticiparse, no improvisar”.

Una lección aprendida tras la DANA

Tras lo ocurrido en la Comunitat Valenciana durante la última DANA, donde fallecieron tres personas, Cantabria ha intensificado sus simulacros. “Hacemos entre cinco y seis cada año”, señala Escobedo, que cree que la experiencia de trabajar codo a codo entre administraciones es lo que realmente salva vidas cuando la emergencia es real.

En este ejercicio, se ha simulado que los niveles de lluvia eran críticos, con desbordamientos del Pas. La respuesta ha ido en dos fases: primero la actuación municipal, y después la intervención autonómica al declararse una emergencia de nivel 2. A partir de ahí, los pasos están claros: control de zonas inundables, información puerta a puerta, retirada de vehículos, rescates de personas, desalojos preventivos… Todo con la máxima coordinación.

Y el sonido… era una prueba que podría salvar vidas

El mensaje que recibieron los móviles formaba parte de una prueba del sistema ES-Alert, también conocido como 112 inverso. El objetivo es que en caso de emergencia real, cada persona reciba en su móvil la alerta correspondiente con instrucciones claras sobre qué hacer. Se trata de un sistema pensado para ser imposible de ignorar, justo como hoy.

La alerta, en este caso, avisaba de un simulacro y no requería actuar, salvo pulsar aceptar para confirmar su lectura. Pero el mensaje importante queda: cuando vuelva a sonar, no será una prueba. Y entonces, sabremos que debemos hacerle caso. Porque en una emergencia, cada segundo cuenta.