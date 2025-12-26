Lorca saca a subasta un solar por 1,8 millones para levantar 51 nuevas viviendas en La Viña

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado los trámites para la subasta pública de un solar de propiedad municipal en el barrio de La Viña, concretamente en los terrenos que ocupaba la antigua subestación eléctrica. La Junta de Gobierno ha aprobado el expediente para la enajenación de la parcela, que permitirá la construcción de hasta 51 viviendas en esta zona de expansión de la ciudad.

Detalles de la subasta pública

El solar sale a subasta al alza con un precio base de licitación de 1,8 millones de euros. La parcela cuenta con una superficie de 519,31 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 5.116 metros cuadrados sobre rasante. Una vez que el anuncio se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), se abrirá un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas.

Del total de la edificabilidad, se reservará un 10% para la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), lo que equivale a 511 metros cuadrados.

Un revulsivo para La Viña y San Antonio

Las ediles de Patrimonio y Urbanismo, Belén Pérez y María Hernández, han destacado que el proyecto será un revulsivo para la expansión urbanística en esa parte de la ciudad, ya que la parcela se encuentra en la bolsa de suelo de 32.000 metros cuadrados de la antigua subestación eléctrica, donde ya se ha construido un hipermercado, una guardería pública y están en curso las obras de una residencia para personas con discapacidad.

Allí también está prevista la construcción de una zona verde de más de 8.000 metros cuadrados con casi 500 árboles y la iniciativa privada planea levantar residenciales que suman 400 viviendas.

Las licencias de la primera promoción, para 80 pisos, podrían otorgarse a principio de 2026.