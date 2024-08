Así es el sistema ES-Alert: una notificación que nos llega si estamos cerca de un potencial peligro

El protocolo ES-Alert es un sistema de aviso de emergencias que alerta a la población en caso de que haya un peligro cercano inminente. Esta alerta la envía Protección Civil a los teléfonos móviles en tiempo real para poder proteger o evacuar a la población en caso de inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, erupciones volcánicas o accidentes químicos, entre otras emergencias. El sistema ES-Alert consiste en una notificación acompañada de un estridente sonido parecido al de una alarma que no dejará de sonar hasta que confirmemos que lo hemos leído.

La última vez que se utilizó esta alerta en Aragón fue con motivo de la nube tóxica que se originó recientemente tras el incendio de una fábrica en Utebo. Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, explica cuando utilizan el sistema ES-Alert: "Lo usamos siempre y cuando haya una emergencia en la que tengamos que tomar medidas de prevención y protección a la ciudadanía de manera inmediata". Si no se está utilizando ahora con los incendios forestales, como el de Calanda o el de Corbalán en Teruel, es porque solamente se utiliza cuando se tienen que realizar evacuaciones en determinadas poblaciones porque existe una emergencia real de que el fuego alcance estos lugares.

Este sistema empezó a probarse en 2022, usándolo en localidades concretas para avisar de pequeñas emergencias y tener así una muestra sobre cuánta eficacia tenía el aviso. Desde julio de 2023 ya está perfectamente operativo. "El sistema ya funcionaba en Europa y en otros países y queríamos darle una funcionalidad más a los centros de emergencia 112 para poder dar información a la población", señalaba Miguel Ángel Clavero. Antes de disponer de este protocolo, los avisos se habían hecho siempre a través de las redes sociales de las fuentes oficiales o en los medios de comunicación, pero este método es más efectivo.

En otro países hay sistemas de aviso diferentes: por ejemplo en Venecia disponen de sirenas por toda la isla que alertan cuando va a llover mucho y hay riesgos de inundación; o en Japón, donde también emiten alertas sonoras cuando Corea del Norte lanza misiles en sus ensayos militares. Ahora en España tenemos este sistema que llega al teléfono móvil, que es un elemento indispensable en nuestro día a día y permite avisar rápidamente a casi toda la población. Además, está previsto que los mensajes puedan llegar en diferentes idiomas en las comunidades autónomas en las que hay muchos turistas.

¿Es necesario activar la alerta en nuestro móvil?

En principio el sistema ES-Alert se salta todos los permisos de notificaciones y llega a cualquier dispositivo móvil. Aunque puede ser que no recibas la alerta porque tu teléfono es antiguo, o no esté actualizado a la última versión del sistema operativo, o que esté apagado. Por ejemplo, en el caso de la nube tóxica de Utebo, hubo vecinos que recibieron la alerta y otros que no. De todas formas, los teléfonos traen la opción de activar las alertas de Protección Civil. Te explicamos cómo se hace: