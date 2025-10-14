¿Por qué no fue Gema Igual a la presentación del proyecto de remodelación del Racing para El Sardinero? "Un nuevo Bernabéu..."

Era la comidilla de este martes 14 de octubre; el Racing había convocado a toda la ciudadanía (incluidas las autoridades municipales y del gobierno regional) desde hacía más de una semana al acto de presentación del proyecto para reformar los Campos de Sport de El Sardinero.

Aunque desde el Ejecutivo se había anunciado la presencia de los consejeros Roberto Media y Luis Martínez Abad, finalmente solo acudió la directora general de deportes, Susana Ruiz. Pero por parte del ayuntamiento de Santander no hubo nadie; sí de la oposición, donde todos estuvieron representados (PSOE, PRC, VOX e Izquierda Unida).

¿Dónde estaba la alcaldesa Gema Igual? En ese mismo momento, la regidora presentaba en una rueda de prensa la nueva ordenanza reguladora de las terrazas en la capital de Cantabria. ¿No podía haber organizado su agenda para poder realizar esa presentación sin coincidir con el acto racinguista?

"aunque algunos se empeñen en que nos llevemos mal, no es así"

La explicación es bien sencilla, sin que por ello haya que sugerir un enfrentamiento entre ambas instituciones; nada más lejos de la realidad, a tenor de las palabras de Igual, que no tuvo ningún problema en reconocer públicamente que había sido invitada a la presentación de remodelación del estadio y sus alrededores, pero que había declinado su presencia para dar mayor relevancia al Racing: "Aunque muchos se empeñen, y parece que tienen intereses en que el Racing y el ayuntamiento no se lleven bien, no es así. Por supuesto que estaba invitada, pero contesté a Manolo que me parecía que ir hoy era restar protagonismo al Racing".

"Es un proyecto que unilateralmente ha sido el Racing quien ha encargado, quien ha pagado, y a quien le corresponde presentar. No estamos presentes por pura prudencia".

Ayuntamiento Santander Germa Igual, en una reunión con Manolo Higuera

"pues sí, seguro que es muy bonito, pero no sé las implicaciones..."

Gema Igual insistió en que, antes de pronunciarse públicamente sobre el proyecto, debería informarse en profundidad sobre todo lo que conllevaría: "Prefiero conocer bien el proyecto para manifestarme. Yo si hubiese ido hoy, me iban a preguntar que qué me parece... Pues sí, seguro que es muy bonito, pero yo no puedo decir que me parece bien, si no miro las implicaciones urbanísticas, las implicaciones económicas... No busquemos tres pies al gato, porque no los hay".

"Se ha dicho que puede ser un estadio multiusos; pues a mí ya me está diciendo la gente que 'multiusos no, para que no pase lo mismo que en el Bernabéu, que molestan a los vecinos...'. Entonces, mis contestaciones tienen que ser basadas en el conocimiento. No sé si va a ser un Bernabéu o no. No sé si es sobre el campo, o sobre más. No sé qué prisa hay o qué urgencia hay. ¿Por qué tiene que ser ahora?".

"Lo que voy a hacer es que cuando lo conozcamos, nos manifestaremos, pero no puedo conocerlo en un momento en el que ellos son los que lo han encargado y son los que lo han pagado. Prudencia por parte del ayuntamiento, total compromiso con el Racing, y no estoy contestando ni sí ni no. Cuando nos le presenten a nosotros nos manifestaremos, pero no lo conozco; no sé qué implicaciones, ni qué alcance, ni quién lo ha hecho, ni cuánto cuesta, ni nada de nada".

Ayuntamiento de Santander Reunión entre Sebastián Ceria, César Díaz, Beatriz Pellón, Gema Igual y Manolo Higuera

¿por qué percibe que la gente ve tirantez con el racing?

Como la alcaldesa expresó varias veces en la rueda de prensa que hay voces, incluso interesadas, en que haya un conflicto entre el ayuntamiento y el Racing, se le cuestionó por qué cree que hay esa percepción de tirantez entre ambas instituciones. Igual no dudó en responder: "Pues porque posiblemente algunos quieren que diga que sí, que lo que dice Sebastián (Ceria), tráelo para acá ahora mismo y lo hacemos mañana mismo. Pero es que sin conocerlo... Claro, es que yo soy equipo de gobierno; nosotros somos ayuntamiento, debemos de cumplir una legalidad, unos plazos y una hoja de ruta, pero no está pasando nada extraño".

"En cualquier lugar donde un equipo va bien, se quiere tener las mejores instalaciones. En cualquier municipio donde el edificio es municipal y está cedido para el juego a un club, pues siempre hay ese tira y afloja, como hemos tenido aquí siempre. O sea, que no hay nada raro".