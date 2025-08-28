Una batalla, flores y más de 200 mil personas: la festividad única que adorna un pueblo de Cantabria

Este viernes, 29 de agosto, llega a Laredo, la noche más mágica de todas. Esta es la 'Batalla de Flores', un desfile de carrozas que se caracteriza por la gran cantidad de flores, que este año celebra, su edición número 114 y que no es solo una fiesta grande, es un homenaje al arte, a la naturaleza y al trabajo silencioso de cientos de personas. Esta noche, más de un millón y medio de flores lucirán con todo su esplendor sobre las carrozas en la Alameda Miramar.

El proceso de vestir las carrozas es largo, no todos los años son iguales, pero con las novedades de este año, todo comenzó a prepararse en junio del año pasado. Se trata de un trabajo en equipo en el que primero piensan las ideas y los colores protagonistas y en noviembre, nueve meses antes del desfile, se comienzan a construir físicamente.

En cuánto a las flores que visten las carrozas, son flores un poco más duras de lo que puede ser una rosa. Por ejemplo, predomina el uso del clavel chino, las margaritas o las dalias que traen desde Holanda, ya que las huertas de Laredo no pueden surtir toda la cantidad de flores que necesita el evento. Lo que se busca principalmente son flores de calidad y muy coloridas.

Relevo generacional

En todo este proceso, se necesita el relevo generacional, para que la tradición se mantenga muchos años más. Ángel Miguel Gutiérrez es el presidente de Come Golayu, una de las asociaciones más premiadas y nos ha hablado en COPE Cantabria de la importancia de la presencia de los jóvenes,

“Hay una generación perdida en el medio, hay una cierta edad que no aparece por las carrozas y solo hay gente de 40 para arriba. Necesitamos poder atraer a los chavales más jóvenes a la Batalla de Flores, que por eso también es uno de los motivos que nosotros hacemos ya carrozas diferentes, intentando que sean más atractivas para todo el mundo”, ha afirmado Gutiérrez.

En cuánto a la financiación de las carrozas, una parte muy importante son los premios, ya que todas las carrozas que participan en el desfile se llevan un premio por parte del ayuntamiento. Pero actualmente, esos premios ya no cubren la cuantía de lo que cuesta construir las carrozas, por lo que las asociaciones recurren a patrocinios para poder pagar toda la infraestructura.

COME GOLAYU Batalla de Flores de Laredo

Los premios

Estas carrozas ya no son como las de hace unos años que se podían poner en una noche, eso ya es imposible, no hay manos suficientes como para que en una noche se puedan colocar todas las flores. Eso sí, las últimas horas antes del desfile, serán agotadoras para los que lo preparan, prevén que se pasarán las 24 horas previas sin dormir, ultimando los detalles para que todo salga perfecto.

Del desfile de este año poco se ha desvelado, ya que lo que buscan es la sorpresa, prometen que habrá muchas cosas nuevas que no se han visto nunca antes en el desfile.