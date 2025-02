El adiós forzoso de uno de los mejores radiólogos en Santander, el Doctor Pagola: "Hubiera querido seguir, a los pacientes les digo que lo siento, pero no puedo..."

El Doctor Miguel Ángel Pagola Serrano (Cárcar, Navarra), tras toda una vida dedicada a la radiología, se ve forzado a cerrar su consulta en la céntrica calle Jesús de Monasterio, frente al Ayuntamiento de Santander, y empezar a vender todos los valiosos aparatos de trabajo, ante la imposibilidad de encontrar empresas o doctores que sigan adelante con su trabajo. Una nueva muestra de la falta de relevo generacional en Cantabria.

Se jubila en 10 días, el 28 de febrero, porque su salud le impide seguir rindiendo como hasta ahora. Este martes 18 de febrero ha dicho adiós en COPE a todos los pacientes que han confiado en su experiencia y valía todos estos años.

. Puedes escuchar la entrevista completa con Cristina Jimeno pinchando en la fotografía superior .

COPE Cantabria El Doctor Miguel Ángel Pagola Serrano se despide en COPE de sus pacientes

"hay pocos radiólogos, sí, pero también hay que ser valiente"

El doctor inicia la charla reconociendo que "para mí no es nada agradable; es triste, pero las circunstancias mandan. La edad, la pérdida de fuerza y capacidad de trabajo, y problemas de salud... Esto sobre todo es lo que me ha motivado a cerrar. He intentado que alguna empresa siguiera, pero no ha habido forma, así que he tenido que clausurarlo".

"Es cierto que ahora hay pocos radiólogos, hay escasez, pero también hay que ser valiente. No es fácil, como yo en su momento que me arriesgué, y a base de mucho trabajo lo he logrado. Cuando uno se ve con ese volumen de trabajo que hay, se puede asustar un poco. Desgraciadamente, no he podido lograr el relevo".

Dr. Pagola Serrano Aparatos de trabajo en la consulta del Dr. Pagola

muchos recuerdos y anécdotas

Pagola Serrano echa la vista atrás y, además de agradecer a sus mentores, compañeros de trabajo y jefes en Navarra y Valdecilla, reconoció que guardará muchos recuerdos en su memoria: "Muchos, algunos agradables, divertidos, y otros muy tristes. Pero en general tienes mucha satisfacción cuando, por ejemplo, ves una persona que tiene un tumor, se lo diagnosticaste pronto, y que pasado el tiempo le ves fenomenal".

"Echaré de menos tanto a los pacientes como el reto del diagnóstico diario. Alfonso Calabia, radiólogo de Torrelavega, que como yo tuvo que dejarlo de mala manera, se despidió de los pacientes como si fueran su familia... Así lo siento yo; seguro que con alguno no me he portado muy bien, pero no ha sido con mala intención".

Dr. Pagola Serrano Aparatos de trabajo en la consulta del Doctor Pagola Serrano

la vida una vez jubilado

¿Y ahora, qué? ¿Qué hará Miguel Ángel una vez cierre su consulta a final de este mes de febrero? El doctor lo tiene muy claro: "Me ha gustado siempre mucho leer, me gusta la historia... Tengo muchos hobbies. Pienso seguir leyendo".

Que lo disfrute, se lo tiene bien ganado. Todos, clientes y amigos, le echaremos mucho de menos.