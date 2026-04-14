Torrelavega estrena el contenedor marrón: Necesitarás este objeto para poder abrirlo

La implantación del contenedor marrón para residuos orgánicos ya es una realidad en Torrelavega. El municipio ha comenzado el despliegue de los primeros 100 contenedores que, a diferencia de los de otras fracciones, incorporan una cerradura electrónica. Este sistema, de uso voluntario, busca premiar a los ciudadanos concienciados y garantizar la calidad del material recogido.

¿Qué se puede tirar y qué no?

Para utilizarlo correctamente, el jefe del departamento de recogida de residuos de la ciudad, José Luis Santos, recuerda que a este contenedor deben ir únicamente los restos de comida, como pieles de fruta, verdura, posos de café o plantas secas. También se pueden depositar servilletas de papel manchadas con comida, pero no con otros tipos de suciedad.

Por el contrario, está absolutamente prohibido depositar residuos como pilas, que deben ir a sus contenedores específicos por ser altamente contaminantes. Tampoco es el lugar para botellas de agua, bricks de leche, latas o bandejas de plástico, ya que todos estos envases deben depositarse en el contenedor amarillo.

Gobierno de Cantabria Contenedor marrón del Goberno de Cantabria, junto a otro gris

Un sistema voluntario para los más concienciados

El concejal de Recogida de Residuos, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que el sistema de apertura con tarjeta será voluntario. El objetivo es que "la gente voluntaria, la gente concienciada, la gente que lo quiera hacer bien, va a poder hacerlo bien", mientras que aquellos que no separen correctamente seguirán usando el contenedor gris.

La gente voluntaria concienciada que lo quiera hacer bien, usará el contenedor marrón en lugar del gris" Pedro Pérez Noriega Concejal de recogida de residuos del Ayuntamiento de Torrelavega

Estos contenedores cerrados son clave para garantizar la calidad del biorresiduo. Según Pérez Noriega, si el material orgánico "va contaminado, al final flaco favor hacemos...". Una prueba piloto de tres meses con grandes productores como el Hospital Sierrallana, el CAD de Sierrallana, o Solvay, ha arrojado un resultado excelente, con una tasa de rechazo de solo el 5%, muy por debajo del 20% que se considera el límite para que el tratamiento sea factible.

Puntos de información y despliegue progresivo

Para facilitar la transición, el ayuntamiento ha organizado una campaña informativa que se extenderá hasta final de mes. Se han programado 13 puntos de información en todos los barrios, comenzando en la Plaza Mayor, con monitores, juegos y material divulgativo para resolver las dudas de la ciudadanía.

Ayuntamiento de Torrelavega Fechas y lugares donde estarán los puntos de información en Torrelavega

La primera fase contempla la instalación de 100 contenedores marrones que sustituirán a algunos de los grises existentes. El despliegue comenzará en la zona centro y los barrios con más población, para luego extenderse progresivamente. En las zonas periféricas con viviendas unifamiliares, también se ha realizado una campaña de entrega de compostadores gratuitos.

El proyecto ha supuesto una inversión total superior a los 600.000 euros, financiada con fondos europeos PRTR. Esta cantidad incluye más de 300.000 euros para los contenedores y una cifra similar para la adquisición de un camión de recogida 100% eléctrico que se presentará próximamente.