El contenedor marrón llega a Cantabria para revolucionar la gestión de residuos

El contenedor marrón ha comenzado a implantarse en Cantabria, un cambio que va más allá de un simple gesto en la cocina y que busca transformar por completo el modelo de gestión de residuos en la comunidad. Su objetivo es claro: separar la materia orgánica para convertirla en recurso, pero el éxito de este sistema depende directamente de la colaboración ciudadana.

La clave del problema

Las cifras justifican la urgencia de este cambio. Más del 40% de los residuos domésticos en España son orgánicos, pero la gran mayoría acaba en vertederos sin ningún tipo de aprovechamiento. Esto significa que se están enterrando toneladas de recursos que podrían tener una segunda vida.

Freepik Un grupo de jóvenes separa residuos para su reciclaje

Cuando los restos de comida, pieles de fruta, posos de café o papel de cocina usado se recogen por separado, pueden someterse a un proceso de tratamiento para convertirse en compost, un abono natural de gran calidad para la agricultura y la jardinería. Este proceso no solo reduce el volumen de los vertederos, sino que también disminuye las emisiones contaminantes asociadas.

Un despliegue adaptado al territorio

La implantación del sistema en Cantabria presenta un desafío logístico considerable debido a la diversidad de su territorio. La empresa pública MARE, encargada de la gestión en gran parte de la comunidad, ha diseñado un modelo flexible. Su director, Pedro Ruiz, ha explicado que el sistema debe adaptarse a cada realidad, modificando rutas, tipos de camiones y frecuencias de recogida.

No es lo mismo gestionar los residuos en núcleos urbanos como Santander o Torrelavega, con una alta densidad de población, que en municipios pequeños y dispersos. En las zonas rurales, la recogida implica recorrer más distancia para recoger menos volumen, lo que exige una planificación detallada para garantizar la eficiencia del servicio.

Además, el sistema se enfrenta a una prueba de fuego cada verano. El aumento de la población en las zonas costeras dispara la generación de residuos, lo que obliga a reforzar la recogida y reajustar el servicio casi en tiempo real para dar respuesta a la demanda estacional.

De basura a recurso: el cambio de mentalidad

El verdadero cambio que impulsa el contenedor marrón es la transición hacia un modelo de economía circular. El objetivo final es que los residuos orgánicos no terminen en un vertedero, sino que se transformen y revaloricen.

Pixabay Cubos de basura reciclaje

Este principio, que convierte "lo que antes era basura en un recurso", es el pilar de la nueva estrategia. La implantación ya está en marcha y más de una veintena de ayuntamientos han solicitado el servicio. El despliegue será progresivo y adaptado a cada municipio, con los contenedores y camiones ya preparados para iniciar la recogida.

Sin embargo, todo el engranaje depende de una pieza fundamental: el hogar. La correcta separación en la cocina es crucial, ya que si se mezclan residuos orgánicos con plásticos u otros materiales, el compost resultante pierde su calidad y el esfuerzo resulta inútil. Como recuerdan los expertos, "si la separación no se hace bien, el proceso pierde eficacia".